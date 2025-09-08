Anabel Pantoja y David Rodríguez reciben el sobreseimiento provisional de la causa de su hija (pero no sonríen del todo por este motivo)

Han pasado ocho meses del peor episodio en la vida de Anabel Pantoja, cuando su hija Alma pasó 18 días (11 de ellos en la UCI) del Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abrió entonces una investigación contra la sobrina de Isabel Pantoja y David Rodríguez, por presuntos malos tratos y lesiones a la menor, de la que hemos conocido novedades este lunes, 8 de septiembre.

La semana pasada, ha adelantado Antonio Rossi en Telecinco, Anabel y David recibieron la noticia del sobreseimiento provisional de la causa. Una noticia que hace sonreír a ambos: "Su abogado se lo comunicó a los dos. Parece ser que la jueza va a sobreseer provisionalmente el caso". No obstante, existe la posibilidad de que se apliquen "medidas cautelares".

Por otro lado, no se cierran otros vértices, como el seguimiento médico a la pequeña: "El sobreseimiento provisional son cinco años hasta que es definitivo. Durante estos cinco años, parece ser que la jueza querría conocer el seguimiento médico de la menor, por si en estos cinco años ocurre algo relativo o que pudiera ser consecuencia del suceso".

Por este motivo y, teniendo en cuenta el informe que David presentó contra el hospital, el equipo legal de Anabel les ha recomendado poner tierra de por medio: "Les ha recomendado que deberían abandonar Canarias porque el informe que presentaron a petición de David es muy agresivo contra el hospital".

En aquel informe que presentaron para defenderse de las acusaciones, hay que recordar, ambos demandaron al hospital y lo catalogaron, incluso, de "negligente" durante la concatenación de los hechos. "Entonces, dicen que si el seguimiento lo va a hacer un hospital al que han demandado, lo más conveniente es que se buscaran otro sitio y dejaran Canarias", ha adelantado Rossi.

La noticia del sobreseimiento provisional alegra profundamente a Anabel Pantoja, que tras la investigación que se abrió por presuntos malos tratos se mostró derrumbada en redes, defendiendo la inocencia de David. Tras defenderse, optaron por mantener silencio y que la justicia fuera la que hablase.

Con él y con la pequeña Alma, nacida en noviembre del año pasado, Anabel reside en Canarias, el lugar donde la influencer, desde los últimos años, encontró su sitio en el mundo y que no le gustaría dejar pese a la recomendación de su equipo legal. En las últimas horas, ambos han aterrizado en Madrid con motivo de Bailando con las estrellas, el programa que supone el regreso de la pantojita chica a Mediaset.