La vuelta a la rutina ya se nota. Cristina Pedroche (36), que hace apenas dos meses se convirtió en mamá por segunda vez junto a Dabiz Muñoz (45), ha aprovechado los últimos resquicios del verano para disfrutar de tiempo en familia, ahora que son cuatro. Con la llegada de septiembre, el regreso al cole y a los quehaceres profesionales se hace un poco cuesta arriba, y Pedroche lo ha dejado claro con unas tiernas palabras dedicadas al padre de sus hijos, Isai y Laia.

"Te acabas de ir y ya te echo de menos. Cada vez me cuestan más las despedidas, y sé que solo son unos días, pero me duele el corazón. Eres mi todo", ha escrito la presentadora de las Campanadas de Antena 3 en sus redes.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche

Y ha aclarado: "Tampoco quiero que pase el tiempo rápido porque quiero vivir el presente y disfrutar de cada segundo de los bebés, pero sin ti no es lo mismo", ha subrayado con nostalgia, para añadir después: "Aquí te esperamos, mamo. Te queremos, tus Pedroche".

La de Vallecas ha aprovechado también para lanzar una 'pullita' a los que la critican. "A mi marido cada vez le gustan menos las declaraciones de amor públicas (no le gusta todo el odio que genero), pero yo hoy no puedo evitarlo. Es que le amo mucho y le echo mucho de menos", ha confesado en una story.

Esta despedida llega días después de que la colaboradora de Zapeando reapareciera en redes tras dar a luz a su hijo Isai. "Os cuento un poco: he cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma, sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que siempre hay", explicó.

Su hijo Isai nació el pasado 17 de julio

"Hace dos años, cuando nació mi primera hija, no me di este tiempo; os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba… y ya sabéis que no me fue muy bien", recordó, asegurando que esta vez el postparto había sido mucho mejor: "Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la otra vez… cruzo dedos".

Cabe recordar que, antes de la llegada de su segundo hijo, circularon rumores de crisis con el creador de DiverXO. La presentadora generó cierto murmullo sobre un posible distanciamiento al mudarse temporalmente a casa de sus padres en Vallecas. Sin embargo, desmintió cualquier especulación el pasado mes de mayo al posar embarazada en una exclusiva: "Dabiz y yo nos queremos muchísimo. Nos admiramos y respetamos tanto que, incluso en medio del caos, siempre encontramos una mirada, un gesto, una caricia", afirmó entonces.