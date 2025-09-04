Sandra Barneda regresa al trabajo en su momento más difícil: "Todo pasa y todo permanece..."

Sandra Barneda vuelve al trabajo tras unas vacaciones con sabor agridulce. La presentadora, que este jueves se pondrá al frente de Supervivientes: All Stars, todavía atraviesa el duelo por la muerte de su sobrino Neo, que falleció el pasado mes de noviembre con tan solo 20 años. "Verano de 2025. Familia, amigos, campo, agua. Risas, llantos, conversaciones saladas y dulces. Abrazos. Amaneceres, atardecederes. Todo pasa y todo permanece. Este verano de ausencia, melancólico, triste, se ha hecho imprevisiblemente bonito. La vida sigue, el amor permanece. Tú sigues en cada bruzna de aire, de brisa, de risa, de vida nuestra", ha avanzado la periodista en Instagram.

La publicación de la presentadora llega poco antes de retomar su trabajo en televisión y a la espera de publicar su próxima novela. Afortunadamente, su ajetreada agenda profesional le permite distraerse de los problemas del día a día. Asimismo, no oculta su tristeza. Más allá de sus redes sociales también ha expresado cómo se siente. "El verano ha ido bien. Ha sido un verano muy en familia y ha ido bien dentro de las circunstancias", ha expresado Barneda a Pronto durante la XVII edición del FesTVal de Vitoria. "Ha sido un verano en el que la tristeza ha cabalgado", ha añadido.

"Hay que ir asumiendo, si se puede, o acostumbrándose, a vivir con una ausencia y eso no siempre es fácil", ha reconocido la ex de Nagore Robles. Aunque, pese a ello, la comunicadora considera que sus vacaciones estivales han sido muy positivas. Admite el lado de las cosas: "Nos hemos querido mucho, nos hemos dado mucho amor la familia y eso es lo más importante".

Barneda habló por primera vez de la muerte de su sobrino el pasado mes de febrero, durante la gala de los GenZ Awards. Con la voz entrecortada, afirmó: "Para mí esta noche es muy especial porque creo mucho en la Generación Z. Llevo toda la noche pensando en un GenZ, que es mi persona favorita y que perdí este mes de noviembre, que le encantaban estos premios, que me hubiera acompañado de estar aquí, es uno de mis sobrinos y que amaba a todos los creadores de contenido. Sé que desde arriba está feliz y disfrutando de la noche. Sé que donde esté, estará aplaudiendo. Va por ti".

Más tarde, en su participación en el programa de Jesús Calleja, también se rompió. "Es el dolor más potente de mi vida y yo no me puedo comparar a la madre que ha perdido un hijo, que en este caso es mi hermana mayor", dijo, entre lágrimas. Por aquel entonces, se sentía todavía al comienzo de un duelo que parecía no aflojar. "Yo vivo, como mucha gente, con una herida, pero no quiero vivir desde la herida. Lo más fuerte es que la vida sigue", dijo. Y añadió: "Asimilar la pérdida de una persona que tenía toda la vida por delante es muy complicado".