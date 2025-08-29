Selena Gómez comparte las imágenes de su espectacular despedida de soltera e inicia la cuenta atrás para su gran boda

Vestida de blanco, rodeada de amigas y en un paraje de ensueño. Así ha celebrado Selena Gómez su despedida de soltera estos últimos días de agosto. La actriz y su círculo más íntimo se trasladaron a Cabo San Lucas, donde alquilaron una lujosa villa con impresionantes vistas a la playa que decoraron para la ocasión con globos y carteles.

También el dress-code era temático, como manda la tradición. En las imágenes que ha compartido Selena en sus redes sociales aparece con varios modelos, todos ellos blancos: un vestido bordado con mangas acampanadas, un diseño mini con cuello halter y completamente bordado en perlas o un bikini 'nupcial', con velo incluido.

La cantante también ha compartido un vídeo resumen de su escapada, demostrando que se lo han pasado pipa: mariachis mexicanos, restaurantes de lujo, yate y hasta fiesta de pijamas.

Y después de la despedida de soltera (el novio ha tenido su propia fiesta en Las Vegas), comienza la cuenta atrás para el gran día. Selena está comprometida con el productor musical Benny Blanco, al que conoció durante su época junto a Justin Bieber: "El para siempre empieza ahora", compartió el pasado mes de diciembre junto a la imagen de un fabuloso anillo de diamantes. Todo lo relacionado con la boda se guarda con máxima discreción, pues ni siquiera ha trascendido la fecha, aunque muchos medios apuntan a que será este mes de septiembre.

