Carla Flila sorprende con su mensaje a Nagore Robles tras la ruptura: "Me apetece decirlo en público"

No siempre una ruptura tiene que acabar como el rosario de la aurora. Que se lo digan a Nagore Robles (42) y Carla Flila (26). Este verano se confirmó el fin de su relación sentimental tras más de dos años juntas. Y ahora, ha sido la joven influencer la que ha sorprendido con un mensaje a la ex gran hermana, que anteriormente estuvo más de un lustro con Sandra Barneda (49). Esta última, recientemente, se ha comprado una casa en Ámsterdam con su novia bailarina, Pascalle Paerel (33).

En cuanto a Carla, este jueves escribió en su cuenta de Instagram: "Como todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí. Pero también una gran parte es gracias a Nagore. Y me apetece decirlo públicamente. Porque las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión merecen todo lo bueno".

Y ha añadido: "Conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Ella me ayudó a buscar la mejor versión de mí, y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí. Pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida".

En estos momentos, uno de los mayores pilares de la influencer es su hermana, que se ha mudado con ella tras su ruptura con Robles. Carla y Nagore mantienen su follow en Instagram, demostrando que no siempre las ex son mal avenidas. La ex de Sandra Barneda, por su parte, se mudó hace unos meses a la casa que compró en La Finca.