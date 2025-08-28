Así ha sido el regreso de Romina y Al Bano a España con protagonismo especial de su hijo Yari

El Festival Starlite de Marbella vivió este miércoles, 27 de agosto, una de las noches más esperadas del verano. Después de años sin subirse juntos a un escenario en nuestro país, Al Bano y Romina Power reaparecieron en un concierto único en el que, ante un auditorio entregado, hicieron un completo repaso por las canciones que han marcado a varias generaciones tanto en Italia como en España, como Felicità, Ci sarà o Libertà.

A pesar de su separación matrimonial, y con el eterno recuerdo de Ylenia Carrisi, los dos retomaron su carrera como dúo escogiendo la cantera marbellí y dando una sorpresa muy especial: la aparición de su hijo Yari para interpretar varios temas junto a sus padres. Yari nació en 1973, entre Cristèl (1985), Romina Jr. (1987) y la desaparecida Ylenia (1970).

Yari, el hijo de los cantantes, a la izquierda de la imagen

Un concierto en el que destacó la presencia de Virginia Troconis junto a la hija de Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, con la que la venezolana mantiene una maravillosa relación que ha vuelto a quedar patente.

Virginia Troconis, Sandra García-Sanjuán y Alba Díaz

En cuanto a Al Bano, señaló: "Yo me siento italiano porque soy italiano, pero me gusta viajar para entender cómo es el mundo. Y este sitio me parece un paraíso, paraíso de la música, paraíso donde la paz crece, la paz se canta, la paz se pone, la paz se impone. Nada más que eso es Marbella".

Y el artista italiano recordó: "Yo empecé la primera vez aquí en España en el 71. He hecho una gira increíble. Puedo decir claramente que conozco España mejor que un español. Simplemente porque cada año, kilómetros y kilómetros, en todas las partes, desde Galicia hasta Ceuta, hasta Melilla, hasta todo. Bueno, ¿qué quiero decir? Por una mitad me siento español, la otra mitad se queda siempre italiana".

Romina, por su parte, recordó que cuando empezó a venir a España en la década de los 70 "todo era muy rural y no había carreteras en todos los sitios": "Era todo natural y me encantaba venir aquí". Y reconoció: "Por muchos años no quería a España, por muchos años no, cada vez que oía España. Porque mi papá se había muerto aquí. Afuera de Madrid, y entonces no le tenía mucho cariño, lógicamente, pero al venir de seguido, más lo conocía, más conocía a su gente, los lugares, las playas, me he encariñado y ahora de verdad que me faltaba, porque era mucho tiempo que no venía por aquí", sentenció la intérprete.