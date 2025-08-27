Amaia Montero celebra su 49 cumpleaños con un mensaje cargado de intenciones: ¿y qué pasa con La Oreja de Van Gogh?

El último año ha sido el año del renacer de Amaia Montero que este martes, 26 de agosto, cumplió 49 años. Los últimos doce meses de la cantante han estado marcados por su esperado regreso a la música, el cual confirmó ella misma después de su reaparición sorpresa en el Santiago Bernabéu, en julio del año pasado y de la mano de Karol G. Atrás dejó los dos años que estuvo alejada del foco mediático y del panorama musical debido a sus problemas de salud mental.

Y por su cumpleaños, la cantante vasca compartió un mensaje este martes en su cuenta de Instagram: "49... ¿Estás preparado? Porque yo sí y voy a por ti". Junto a este texto, un ramo gigante de Rosas, muy simbólico en este momento en el que se encuentra. En el muro de los comentarios, recibió una oleada de felicitaciones como la de Paula Echevarría: "¡Felicidades Amaia!". También la cantante Sofía Ellar le ha escrito: "¡Muchas felicidades!".

Los fans de Montero, mientras tanto, esperan el ansiado regreso musical de la artista. Como decíamos, tras aparecer con Karol G en el estadio del Real Madrid, ella misma lo confirmó. Eso sí, retomando su carrera en solitario. Sin embargo, a lo largo de estos meses no hicieron más que crecer los rumores de su vuelta a La Oreja de Van Gogh, los cuales se intensificaron todavía más tras la salida de Leire Martínez del grupo en octubre del año pasado.

Esta segunda, que ha despegado su carrera en solitario, ha lamentado en diferentes ocasiones que se intente crear una guerra mediática entre ambas, cuando los problemas los ha tenido con los compañeros con los que compartió 17 años de carrera: Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. Los mismos que todavía no han despejado las dudas sobre el futuro de la banda, la cual todavía no tiene vocalista tras la salida de Leire.

En cuanto a Amaia Montero, en los últimos meses también fue sonado su malentendido con Cayetana Guillén Cuervo, que sin querer aparentemente confirmó el regreso de la cantante a la banda que dio vida. A la actriz, esto le costó el unfollow de su amiga (y madrina de su único hijo, Leo) en redes. Desde ese lapsus en abril, nada más se ha sabido sobre si Amaia vuelve a los escenarios con La Oreja o no. Los 49 de la cantante a ver qué nos traen. Mientras tanto, esperamos (buenas) noticias con la carita empapada.