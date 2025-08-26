A Lucía Rivera se le estropea por este motivo el final de sus vacaciones con su madre, Blanca Romero, y su novio: "Cuidaos bebés"

Tras unos últimos meses preocupada por el estado anímico, físico y judicial de su padre, Lucía Rivera también ha sacado momentos para la diversión. Sus últimos días de asueto los ha pasado con su madre, Blanca Romero, y su hermano Martín, el otro hijo de Blanca que, en julio, cumplió 13 años. La propia actriz ha compartido un carrusel de imágenes de las vacaciones con sus hijos. Eligieron Mallorca como destino. Y no estaban solos, pues también estuvieron acompañadas por Fernando Wagner Sampol, con quien la joven modelo sale desde hace alrededor un año. El propietario y director de una empresa de correduría de seguros creció en Palma y es ahí donde tiene establecida su vida, por lo que él y Rivera, que reside en Madrid, mantienen una relación a distancia.

La protagonista de Física o Química escogió un poema de Gloria Fuertes para abrir este álbum de fotos, con un verso que dice así: "Entre Mallorca y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso". Y la actriz, instalada en Gijón, celebró el tiempo de calidad que ha pasado con los suyos: "Family time". Una publicación en la que madre e hija aparecen posando en bikini a bordo de un velero, en el que el pequeño Martín se lo pasó también a las mil maravillas. Recorrieron, además, los rincones de la isla.

Blanca Romero y sus hijos

El novio de Lucía Rivera

Sin embargo, los días de relax no acabaron tan bien como Lucía Rivera esperaba. En stories de Instagram escribió también este lunes: "¿Acabar el verano con la regla y fiebre a la vez es alguna broma? Cuidaos bebés", expresó en stories.

Como decíamos, este verano Lucía Rivera también ha estado muy pendiente de su padre, que ya volvió hace unos días a los ruedos tras dos meses retirado debido a su estado físico y el episodio con la policía de por medio, ocurrido en la madrugada del 30 de junio. Cayetano, que vive su última temporada en los ruedos tras anunciar a finales de año que se cortaba la coleta, fue acusado de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, que acudieron a una conocida hamburguesería de Atocha, en Madrid, después de que el hijo de Carmina Ordoñez y Paquirri protagonizara un altercado con empleados del establecimiento.

Posteriormente a su detención y a la noche que pasó en el calabozo de la comisaría Centro de Madrid, el hermano de Fran Rivera presentó una denuncia por lo que dice que fue una detención ilegal, alegando que la actuación del cuerpo policial fue desproporcionada y que sufrió lesiones durante lo ocurrido.