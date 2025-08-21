Alba Brunet, Fina en 'Sueños de libertad', ha sido madre de su primer hijo: la vida personal de la actriz

Los seguidores de Sueños de libertad están felices ante la noticia del nacimiento del hijo de Alba Brunet, una de las protagonistas de la serie de Antena 3, la más vista de la televisión. Su personaje, Fina Valero, deja de aparecer justo en los episodios que se están emitiendo ahora debido al embarazo de Alba en la vida real, interrumpiéndose así una de las tramas principales de la serie, la de su relación con Marta de la Reina (Marta Belmonte). La actriz de Palma, este miércoles 20 de agosto, anunció que ya se ha convertido en madre primeriza a sus 31 años, cumple los 32 el próximo 18 de octubre.

"Mos explota es cor, Rai" (Nos explota el corazón, Rai), escribió la intérprete junto a una fotografía en la que ella y su novio, el también actor Pep Ambròs (38), posan frente al mar. En stories, además, la actriz desveló que el alumbramiento se produjo hace justo una semana. La salida de la serie de Brunet, a quien también vimos en uno de los seriales más vistos de las tardes (Acacias 38, en TVE), es temporal.

La felicidad que en estos momentos sienten Alba y Pep (El cuerpo en llamas o Cuéntame cómo pasó) es inmensa. Desde hace años salen juntos y comparten bonitas instantáneas en Instagram y, en lo profesional, les vimos compartir pantalla en la comedia romántica Contiguo. En cuanto a Alba, durante el embarazo contó también con el incombustible apoyo de amigos, amigas y familiares, y especialmente sostén fueron su madre y su hermana. Las dos son matronas y son el espejo en el que se mira.

Alba Brunet interpreta a uno de los personajes más queridos de la ficción española al ponerse al frente de Marta en Sueños de libertad. Fue a comienzos de mayo cuando la serie diaria cumplió las 300 emisiones en Antena 3, cogiendo así el testigo de la recordada y exitosa Amar es para siempre. El cambio de testigo fue en marzo de 2024 y la arriesgada jugada le salió más que bien a la cadena privada, liderando la franja de la sobremesa. Sus datos tampoco se achicaron con la llegada de La familia de la tele a La 1, que finalmente dejó de emitirse el 18 de junio a las seis semanas de emisión tras sus nefastos resultados de audiencia en la pública.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

Uno de los grandes giros de guion en Sueños de libertad se vivió en las emisones de marzo de este año tras la muerte de uno de los protagonistas, Jesús, el marido de Begoña Montes (Natalia Sánchez) y hermano de Andrés de la Reina (Dani Tatay), dando lugar a nuevas tramas y la llegada de otros personajes. La trama de los dos protagonistas continuó, así como la de Fina Varelo y Marta de la Reina, ahora interrumpida por el embarazo. A todos estos personajes ahora dará la bienvenida cada tarde Malú, la nueva encargada de poner voz a la cabecera de la serie cogiendo el testigo de Marwán.