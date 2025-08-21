Ha pasado ya un mes desde que el idilio entre el CEO de Astronomer y la directora de RRHH de la misma empresa, Kristin Cabot, saltara a la palestra, muy a su pesar. Ocurrió durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, cuando la famosa 'kiss-cam' del grupo enfocó a la pareja abrazada, destapando la infidelidad de ambos a sus respectivos cónyuges. El momento, que se convirtió en viral y dio la vuelta al mundo, no solo les costó sus matrimonios sino también sus respectivos puestos de trabajo, hasta el punto de que Andy Byron declaró que estudiaba demandar al grupo británico. Ahora, el vocalista Chris Martin ha tomado la palabra: "Si la vida te da limones, haz limonada".

El ex de Gwyneth Paltrow se ha referido a la polémica durante la actuación del Kingston Upon Hull: "Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle".

CHRIS HAS HAD ENOUGH OF THIS KISS CAM SLANDER ?? pic.twitter.com/Ojci9EV0hg — brie (@hellobye1024500) August 19, 2025

Entre risas, el intérprete de éxitos como Fix you o Viva la vida ha prometido a sus fans que, a pesar de lo sucedido, seguirán utilizando la 'kiss-cam' con normalidad durante el resto de su gira: "Llevamos haciéndolo desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes".

Martin ha dejado un aviso a navegantes: cuidado en sus conciertos con su cámara. Coldplay encara ya los últimos diez conciertos en el estadio de Wembley -del 22 de agosto al 8 de septiembre- para cerrar su histórica gira de tres años.

CEO of Astronomer caught having an apparent affair with his HR director during Coldplay concert as the embarrassed pair were caught on the kiss cam.



Andy Byron, the CEO of the tech company, who is married, ducked and hid as he was exposed on the giant screen. pic.twitter.com/4lc6nSOyje — Oli London (@OliLondonTV) July 17, 2025