Vanesa Martín y su escapada a Palma con su nueva novia, la niñera de las gemelas de Julio Iglesias

A pesar del hermetismo que siempre ha rodeado su vida sentimental, Vanesa Martín está viviendo un gran momento no solo profesional -triunfando con su gira de conciertos por España- sino también personal, ya que vuelve a tener el corazón ocupado. Y aunque la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre la relación que mantiene desde hace algún tiempo con una malagueña, como ella, llamada Azahara Margón, son muchos los eventos a los que acuden juntas (Azahara no se pierde ni uno solo de sus conciertos).

En su primer verano de amor, Vanesa y su novia están exprimiendo al máximo el escaso tiempo libre que le dejan sus compromisos musicales, y tras disfrutar de unos días de vacaciones en Formentera con amigas, y del festival Starlite de Marbella -donde han acudido juntas a los conciertos de Miguel Bosé y Raphael- las dos han pasado unos días de asueto en Palma de Mallorca.

Y nunca mejor dicho, ya que junto a un amplio grupo de amigos, han disfrutado de una jornada en alta mar en el que no faltaron las miradas y los gestos de cariño a su llegada al puerto balear.

Pero, ¿quién es el nuevo amor de Vanesa? A pesar de ser una desconocida para el gran público, Azahara es una de las personas más cercanas a las gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rynsburger, Victoria y Cristina, a las que cuidó durante años y con las que todavía mantiene una estrecha amistad. Es malagueña como la artista, tiene 35 años y actualmente reside entre España y Madrid por su trabajo, ya que actualmente es la representante de marketing de Suntory Global Spirits, empresa propietaria de la marca de ginebra Larios. Uno de sus grandes amigos, además, es Antonio Banderas, con quien también hace buenas migas en los negocios.

"Fragmentos de un mes que se escapó entre atardeceres, sobremesas, música, mucha mar y buena compañía", escribió recientemente la novia de Vanesa en un post de Instagram, en el que resumió parte de su verano de ensueño.