Sara Carbonero, entre templos, rituales y gastronomía: así disfruta de su viaje a Japón con un misterioso acompañante

Sara Carbonero ha elegido Japón como destino para sus vacaciones de verano, sorprendiendo a sus seguidores con una escapada que va más allá de lo habitual en la costa gaditana o los clásicos destinos mediterráneos.

La periodista y presentadora ha viajado hasta Tokio, donde está compartiendo cada experiencia en sus redes sociales, convirtiendo su perfil de Instagram en un auténtico diario visual. En las últimas horas, la ex de Iker Casillas ha mostrado su paseo por emblemáticos templos rodeados de naturaleza, donde la arquitectura tradicional invita al recogimiento y la contemplación.

Entre sus historias más recientes destaca la visita al famoso Cementerio Okunoin, uno de los lugares sagrados de Japón y enclave de profunda espiritualidad. Allí, Sara ha compartido imágenes de majestuosos árboles centenarios, raíces cubiertas de musgo y pequeños altares entre tumbas de piedra, mostrando el respeto por las tradiciones budistas y la conexión con la naturaleza.

La presentadora también ha captado detalles curiosos de la cultura japonesa, como las tablas de madera ema, decoradas con dibujos tradicionales y mensajes personales, que los visitantes cuelgan en los santuarios para pedir deseos o dar las gracias.

Su itinerario se ha completado con la experiencia de la gastronomía local, en la que no ha dudado en mostrar los detalles de una cena japonesa servida al estilo tradicional en tatami: pequeños cuencos, variedad de platos y la calma que siempre transmite en cada imagen.

La madre de Martín y Lucas no ha desvelado con quién comparte estos días de asueto y descubrimiento. Reservada con su vida privada y especialmente con lo que respecta a su vida sentimental, Carbonero mantiene una relación con el empresario canario José Luis Cabrera. Fue en enero cuando Informalia adelantó esta relación en primicia, y que llegó al corazón de Sara después de la relación de dos años que mantuvo con el cantante Nacho Taboada.