Sara Carbonero presume de sus viaje a Japón después de su preocupante mensaje en redes

Sara Carbonero habló hace unos días de lo mucho que le agota en ocasiones Instagram, hasta el punto de que la periodista dio a entender que necesitaba un tiempo de desconexión: "Esta red social me gusta y me cansa, son rachas. Difícil, a veces, mantener una 'pose' cuando por dentro estás colocando todo. Dicho esto, iré volviendo, con mis parrafadas eternas e intensas, mis recomendaciones musicales y literarias, mi día a día y esa bendita cotidianidad", escribió el pasado 6 de agosto.

No obstante, tan solo unos días después, ha abierto el carrete de sus vacaciones en Japón, inundando stories de imágenes de su viaje. No obstante, la madre de Martín y Lucas no ha desvelado con quién comparte estos días de asueto y descubrimiento.

Reservada con su vida privada y especialmente con lo que respecta a su vida sentimental, Carbonero mantiene una relación con el empresario canario José Luis Cabrera. Fue en enero cuando Informalia adelantó esta relación en primicia, y que llegó al corazón de Sara después de la relación de dos años que mantuvo con el cantante Nacho Taboada.

La periodista de 41 años ha compartido imágenes de sus planes en Tokio. "Maravilloso", escribió este domingo desde teamLab Planets. Y se despidió con un mensaje al entrar la noche: "Mañana más". Sara es una persona disfrutona a la que le gusta viajar tanto con amigas como con sus hijos y sus compañeros de vida.

Desde el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019, su prioridad en la vida es disfrutar de los pequeños detalles y aquellos gestos que con la rutina a veces pasan desapercibidos, pero que son el sostén para cualquier persona. La sonrisa de sus hijos, Martín de 11 años y el pequeño Lucas, que ya tiene 9, es su motor. A ellos, además, les suele dedicar emotivas reflexiones en Instagram.