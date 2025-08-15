Alberto Núñez Feijóo, tras la muerte del socialista Javier Lambán: "Un hombre de fiar, fuimos amigos"

El socialista y expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha fallecido este viernes a los 67 años. El político ha muerto tras una larga y dura batalla contra varias enfermedades: luchó durante años contra la esclerosis múltiple y distintos tipos de cáncer.

Tras su marcha, su esposa María Luisa Lázaro, y su hija, Teresa, afrontan con profundo dolor la pérdida del que fue un marido y padre entregado, tanto a su familia como a la defensa de Aragón y de los valores clásicos del socialismo.

Pedro Sánchez, con quien mantuvo tensiones internas en el PSOE, ha lamentado el fallecimiento de Lambán a través de un escueto mensaje en X. "Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos", ha escrito el presidente del Gobierno.

Por su parte, Pilar Alegría, secretaria general del socialismo aragonés y ministra portavoz del Gobierno, ha destacado el profundo amor de Lambán por Aragón y su firme compromiso con los aragoneses. "Descanse en paz el compañero y expresidente de Aragón, Javier Lambán. Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria. Mi pésame y sincero cariño para su familia y seres queridos", ha expresado.

Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado la gran fortuna que fue para él coincidir con el político aragonés, subrayando que fueron "amigos". "Siento muchísimo la muerte de Javier Lambán: un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar. Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política. Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos", ha manifestado.

