Elena Furiase presume de vacaciones y bikinazo junto a su madre, Lolita Flores: "La vida se torna azul aunque dure un instante"

Agosto es el mes de las vacaciones por excelencia y no son pocos los famosos que ya han disfrutado de unos días de asueto y relax. Quien ahora ha compartido imágenes de sus días de playa ha sido Elena Furiase, la hija de Lolita Flores. En las instantáneas que ha subido en su perfil de Instagram, la actriz de El Internado posa muy sonriente con su madre, con su marido, Gonzalo Sierra, y con sus hijos, Noah y Nala.

"Y de pronto la vida se torna azul aunque dure un instante…", ha escrito Elena. Más allá de sus instantáneas familiares, la hija de Lolita Flores también ha compartido fotografías luciendo bikinazo a bordo de un barco.

En otra de las imágenes, vemos a Lolita Flores en bikini con el pelo recogido y en primera línea de playa, jugando con uno de sus nietos. También, la hermana de Rosario posa muy sonriente junto a la familia de Furiase mientras disfrutan de unas privilegiadas vistas en un chiringuito a pie de playa.

Hace una semana fue la propia Lolita la que sorprendió a sus seguidores con un post de sus vacaciones familiares. "Lo mejor de mi vida, felices vacaciones", manifestó la cantante, de 67 años, junto a tres fotos. Una en la que posa sola en bañador mientras sale del agua, otra la mencionada junto a su hija y otra de espaldas, entrando de nuevo al mar.