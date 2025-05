Lolita Flores recuerda la muerte de su hermano Antonio en una dolorosa carta: "La espina la tengo yo clavada"

Hoy se cumplen 30 años del trágico fallecimiento de Antonio Flores, apenas dos semanas después de la muerte de su madre, 'La Faraona'. Una doble pérdida que marcó para siempre a los suyos, en especial a Lolita y Rosario Flores. Desde entonces, la madre de Elena Furiase no olvida a su hermano y este viernes le recuerda con un cariño especial, sumida en ese dolor que no se borra ni aunque pasen los años.

"Qué puedo decirte que no te haya dicho en sueños, que no te diga cada vez que te veo en la naturaleza. Antonio, qué me falta por decirte, seguro que aún me quedan cosas que se me ocurrirían para decirte, para reírnos, para llorar y para escribir canciones...", escribía Lolita este viernes en un post de Instagram.

Y añadía: "La espina la tengo yo clavada desde hace 30 años y la tendré hasta que me muera. El mejor, el más bueno, el más guapo, el más generoso, tú, mi querido hermano. Te quiero", concluía.

Antonio Flores falleció el 30 de mayo de 1995. Con 33 años no logró superar el dolor por la pérdida de su madre, Lola Flores, que sumado a su batalla contra la adicción a la drogas y el alcohol, terminaron con su vida. Desde entonces, sus restos descansan junto a los de su madre en el mausoleo familiar del Cementerio de la Almudena, en Madrid.