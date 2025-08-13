El duro testimonio de Cristina Medina sobre su diagnóstico de cáncer de mama: "Es la muerte a pellizcos"

Cristina Medina inició su carrera como actriz a finales de los años 90, pero el gran saltó en el mundo de la interpretación lo dio con su papel de Nines Chacón en La que se avecina, donde conquistó al público durante más de una década. Ahora, a sus 54 años, la intérprete hace un repaso de su vida, especialmente, habla de la dolorosa etapa en la que fue diagnosticada con un cáncer de mama.

"Hay muchas carencias con esta enfermedad, desde el momento en el que te lo diagnostican", ha manifestado la humorista este miércoles en Ya es verano. Asimismo, en su intervención, Cristina ha subrayado la carencia de asistencia psicológica en el momento del diagnóstico.. "Primero, yo pondría a un psicólogo al lado del oncólogo. Sí o sí, pero al lado. Pero bueno, no me voy a poner en plan reivindicativo", ha denunciado.

Sobre cómo recibió la noticia, la actriz ha confesado que al principio se quedó en shock. "Al principio es un shock. Cáncer es igual a muerte, eso es así. Quién diga lo contrario, miente. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Viene un instinto de supervivencia donde tú estás a todo: las pruebas, la operación, cómo ha salido, cuántos bichos hay...Así, durante meses", ha reconocido.

Y ha añadido: "Quimio, radioterapia, dos lesiones en la cabeza, tratamiento hormonal y para tu vida dos años. Te quedas con una cara... Estás más rato en el hospital que en tu casa. Es un palo brutal y te asustas cuando te miras en el espejo. Pensamientos catastróficos a punta pala. Es la muerte a pellizcos".

Por último, Cristina Medina ha reflexionado sobre la cara menos visible del cáncer. "Con el cáncer, todo el mundo aplaude a tu alrededor porque estás viva y tú estás reventada. Nadie lo entiende. La palabra cáncer y la palabra suerte no deben ir en la misma frase", ha expresado.