El hijo de Ivonne Reyes, visto como camarero en Madrid tras la ruina económica de su madre

Los problemas económicos de Ivonne Reyes fueron confirmados por la propia modelo venezolana el pasado mes de marzo a través de una exclusiva. Por aquel entonces, también se sentó en ¡De Viernes!, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Confesó haberlo pasado realmente mal. "Arruinada y en tratamiento psiquiátrico", lamentó. "A partir de la pandemia tuve el quiebre. Estuve a punto de morir con la septicemia y desde ahí fue muy difícil volver. No tenía esa ilusión, ni energía, estaba desganada", explicó también.

"Me metí en negocios fallidos. ¡Me he dejado tanto dinero en tan malas gestiones! Llegué a tener 3 casas. Paulatinamente, te vas adaptando a perderlas (...) He perdido bastante, más de 100.000 euros", añadió, pensando en salir a flote: "Empiezo de cero. Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad, si cumples unos requisitos consigues que te quiten las deudas". Su principal motivación y apoyo siempre ha sido su hijo, por quien protagoniza cruentas guerras en los tribunales, y del que ahora tenemos novedades.

En las fiestas de San Cayetano, celebradas este mes de agosto en Madrid, el hijo de la presentadora, Álex, ha sido visto detrás de una de las barras que se ponen en las calles de Lavapiés, trabajando como camarero. Algo que sorprendió a los clientes que le reconocieron y sacaron fotos, que no esperaban toparse al hijo de la venezolana por el centro de Madrid. Las imágenes se emitieron en TardeAR.

El joven de 26 años, que sueña en convertirse en un actor de éxito y para ello se formó en la New York Film Academy, es el mayor orgullo y de su madre. Fue en junio de 2010 cuando la justicia madrileña declaró a Pepe Navarro como su padre legal y otra sentencia, de 2012, obligaba al presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi a pagar la pensión. Navarro, por su parte, niega su paternidad biológica. Sus guerras en los juzgados siguen abiertas. También vimos al presentador en ¡De Viernes! hace unos meses tras el paso de su ex por el programa. El conductor denunció sufrir "15 años de machaque permanente".