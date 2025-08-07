Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, rescatada por la Policía tras un accidente en Indonesia: "Nos cogieron casi en el aire"

No es oro todo lo que reluce y, si no, que se lo digan a Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal se encuentra estos días en Indonesia, donde este miércoles se llevó un gran susto junto a su novio, Marcos Terrones, cuando trataban de desplazarse en ferry hasta Lombok. Ella misma lo ha contado a través de sus historias de Instagram.

"Menudo viaje de vuelta a Bali. Nos cancelan el barco rápido por el tiempo (ayer murieron tres personas en uno de los que íbamos a coger, imaginad mi cabeza). El puerto estaba al norte de Lombok, veníamos del sur y tuvimos que volver a bajar a coger corriendo un ferry lento, de seis horas, a Bali. Nos montamos. El viaje bien pero al llegar se rompió el motos y se fue la luz de los golpes que se daba contra el muelle, por las olas", ha avanzado la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés'.

La joven, de 25 años, ha explicado que la compuerta "no podía bajar", lo que impidió a los pasajeros que pudieran abandonar el navío. Tuvieron que esperar cuatro horas hasta que llegaron los equipos de rescate. "Había gente saltando al mar y otros bajando con escaleras de bambú. Un cuadro, vamos. Nosotros fuimos listos y nos fuimos a la parte de delante. Ayudamos a salir a los niños y ya salimos. Nos sacó la Policía, literal, saltando con las maletas y cogiéndonos casi en el aire... Me río por no llorar", ha añadido.

Alba Díaz explica su incidente en Indonesia en sus historias de Instagram.

La creadora de contenido ha aconsejado no utilizar "fast boat o ferry para ir a Lombok", porque "es más seguro ir en avión". "Fuimos muy positivos y nos ayudó mucho a no agobiarnos el exceso, ya que peores cosas pasan en el mundo, mucho peores... Aún así, nos llevamos la anécdota a casa", ha concluido. En las siguientes historias, aparece en tierra, sana y salva, y continuando con el viaje, que, además, coincide con el segundo aniversario de su noviazgo con el cantante.

Precisamente, esta semana compartió su experiencia en un taller para confeccionar anillos, llegando a bromear con que se habían comprometido. "Lo peor que podemos hacer las personas es dar las cosas por hecho. Cada año hay que comprometerse. Aunque vamos a acabar con 120 anillos", explicaba la pequeña del clan Berrocal.

Alba y Marcos se conocieron hace unos años y desde entonces han compartido muchos momentos juntos, incluyendo cambios en la vida de Alba, como mudarse de vivir en el Barrio de Salamanca a Parla. Marcos, conocido en el ámbito musical como Oddliquor, ha sido parte del reality show de Las Berrocal y ha mostrado su apoyo a Alba en su carrera como influencer.