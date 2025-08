Dos años después del ingreso en prisión de Daniel Sancho por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, el estado de cómo se encuentra el hijo de Rodolfo Sancho en la prisión de Surat Thani, donde ingresó el 30 de agosto de 2024, un día después de ser condenado a cadena perpetúa, sigue ocupando el primer plano del panorama mediático.

El revuelo sobre cómo se encuentra el nieto de Sancho Gracia comenzó cuando su abogado, Marcos García-Montes, concedió una entrevista hablando sobre las supuestas situaciones privilegiadas que vive el chef español en prisión, algo que el propio letrado y el padre del condenado, Rodolfo Sancho, desmintieron este martes a través de un comunicado.

La siguiente en pronunciarse ha sido la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, quien este miércoles ha dejado clara su postura a través de una conexión telefónica con TardeAR.

"He escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ninguno. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo. De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido", ha expresado.

En su intervención, Bronchalo también ha aclarado cómo se encuentra su hijo después de dos años en prisión. "Daniel está bien. Han pasado dos años y, es verdad, esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones, pero está bien. Tiene sus días, unos estará mejor y otros peores, al igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto con nadie", ha asegurado.

Durante su charla con el mencionado espacio, también ha hablado sobre la situación judicial en la que se encuentra Daniel Sancho. "Esto lo lleva el equipo legal. De momento no ha habido contestación por parte de la corte. Creo que ahora a quien le toca resolver o hablar es a la corte de Tailandia. Él tiene su optimismo, lógicamente", ha señalado.

Sobre la indemnización a Edwin Arrieta, Silvia Bronchalo ha declarado: "La justicia tailandesa dice que si no se abona hay unos meses de demora, pero, evidentemente, hasta que no haya una sentencia firme, por lo que tengo entendido, desconozco realmente si es obligatorio pagar".

Por último, en su intervención, la actriz ha manifestado que sí es partidaria de abonar la cuantía económica. "No estoy en contacto con el equipo jurídico, pero por mi parte sí la abonaría", ha concluido.