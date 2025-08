Ruth, hermana de Julio Iglesias, e hija pequeña de Papuchi, habla de la herencia: "Mi madre no era pobre"

En los últimos días, el nombre de Julio Iglesias Puga, más conocido como Papuchi, ha vuelto a ocupar titulares tras la inesperada reaparición pública de su viuda, Ronna Keith. Alejada de los focos desde hace casi dos décadas, la última esposa del famoso ginecólogo y padre del cantante Julio Iglesias ha concedido una entrevista exclusiva al programa Tardear, de Telecinco, desde su residencia en Florida. Aunque siempre a la sombra del éxito de su hijo Julio Iglesias, el doctor Julio Iglesias Puga fue una figura mediática en sus últimos años de vida.

Su sentido del humor, su carisma y su inesperada paternidad en la vejez lo convirtieron en un personaje entrañable y, a la vez, polémico para muchos. Hoy, casi veinte años después de su fallecimiento, su legado continúa generando interés por el impacto que tuvo en la vida pública, y las vidas que dejó atrás. Ruth y Jaime, los hijos del último capítulo de su vida, representan una parte poco conocida pero igualmente significativa de su historia.

A sus 19 años, Ruth Iglesias Keith, la hija menor del doctor Iglesias Puga, ha roto su habitual discreción con unas breves pero contundentes declaraciones emitidas por el mismo programa. La joven, que creció alejada del ojo mediático junto a su madre y su hermano Jaime, ha querido aclarar algunos de los mitos y especulaciones que aún rodean la historia de amor entre su madre y el célebre ginecólogo. La relación entre Julio Iglesias Puga y Ronna Keith fue muy comentada en su momento por la notable diferencia de edad entre ambos. Cuando se conocieron, él se acercaba a los 90 años y ella apenas superaba los 30. Fruto de ese matrimonio nacieron dos hijos: Jaime, el primogénito, que llegó al mundo cuando Papuchi tenía 89 años; y Ruth, quien fue concebida poco antes del fallecimiento del doctor, en el año 2005. Julio Iglesias Puga murió en mayo de ese año, antes de poder conocer a su hija menor. Desde entonces, Ronna Keith ha vivido en Estados Unidos, centrada en la crianza de sus hijos y manteniéndose alejada de los medios, a diferencia del resto de la familia Iglesias, marcada por la exposición pública.

Ruth habla por primera vez de la herencia de su madre

En el reportaje emitido por TardeAr, el equipo del programa mostró imágenes actuales de Ruth, compartidas por ella misma a través de redes sociales. La joven, que mantiene un perfil bajo, ha sorprendido al ofrecer sus primeras declaraciones televisivas, en las que desmonta ciertos estereotipos sobre su madre. "Mi madre iba para abogada cuando conoció a mi padre en España. No era pobre ni estaba desesperada", afirma Ruth con firmeza, respondiendo a quienes han insinuado que Ronna buscaba estabilidad económica o fama a través de su relación con 'Papuchi'. Uno de los temas más recurrentes en torno a la figura de Julio Iglesias Puga es el de su herencia. Las especulaciones sobre el legado económico que pudo haber dejado a sus hijos más jóvenes han sido muchas, especialmente tras el silencio de la familia y la escasa información pública al respecto. Ruth también quiso pronunciarse sobre esta cuestión, aunque con cautela. "Algunos me preguntan si mi padre aseguró nuestra situación o si somos ricos. No voy a decir cuánto dinero nos dejó, pero mi padre se aseguró de que su familia estuviera cuidada", explicó, sin entrar en detalles sobre cifras ni bienes concretos. Con sus palabras, la joven deja entrever que Papuchi tomó medidas para garantizar el bienestar de su última familia, aunque sin querer alimentar el morbo mediático que rodea la fortuna de los Iglesias.

Jaime, el hermano mayor ausente de los focos

Mientras que Ruth ha decidido mostrarse brevemente ante el público, su hermano Jaime, que hoy tendría alrededor de 20 años, continúa siendo una figura totalmente desconocida para la prensa. No existen imágenes actuales de él, y tan solo se le recuerda por alguna portada de revista de su infancia. En la entrevista con TardeAr, Ronna Keith prefirió no profundizar en detalles sobre la vida de sus hijos, argumentando su deseo de proteger su intimidad. "Ellos merecen vivir su vida sin ser definidos por el apellido que llevan", señaló la viuda de Papuchi, visiblemente emocionada.