Si Papuchi levantara la cabeza: Ronna y Julio Iglesias no tienen relación 20 años después de su muerte; sus hijos, tampoco

Este año se cumplen ya dos décadas desde que el célebre Papuchi falleciera a causa de un infarto. Su recuerdo sigue presente entre los que le quisieron, pero la vida ha cambiado mucho desde entonces. Ahora, su viuda, Ronna Keitt, y su hijo, Julio Iglesias, no tienen ninguna relación. Aseguran que no ha habido problemas entre ellos, simplemente la rutina, las obligaciones y la distancia con las que menguan las llamadas telefónicas y las visitas hasta que la familia que un día fue se hunde en el olvido.

El cantante vive entre Bahamas y República Dominicana, a unos 300 kilómetros de Miami, donde reside la viuda de su padre con sus dos hijos. Jaime Nathaniel y Ruth son hermanos de Julio y fueron, durante los primeros años de ausencia de Papuchi, compañeros de juegos de sus sobrinos, Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo, hijos del intérprete y Miranda Rijnsburger. Ellos tampoco tienen relación en la actualidad.

Julio Iglesias Puga falleció el 19 de diciembre de 2005 tras sufrir un infarto. A pesar de sus 90 años, su muerte fue inesperada para los suyos, pues la vitalidad y energía del célebre doctor en Ginecología no hacía presagiar el final. Ni siquiera llegó a conocer a Ruth, la menor de sus hijos, de quien Ronna estaba embarazada. La niña vino al mundo siete meses después del deceso de su padre.

"Un amor de cuento de hadas"

Ronna se ha mantenido alejada del foco mediático todos estos años. Este martes concedió su primera entrevista en Tardear para recordar al que considera "el amor de mi vida" y relatar cómo fue su historia. Se conocieron en el Paseo de la Habana, en Madrid, un día de verano. Ella era modelo, él, un caballero 48 años mayor que la invitó a tomar un café: "Fue amor a primera vista", ha recordado. "A mí me conquistó porque era una persona que tenía un gran sentido del humor, era una persona muy inteligente. Tenía familia, tenía sus valores hacia Dios. Eso es lo que me conquistó".

La noticia de su relación generó dudas y especulaciones por su diferencia de edad, pero para ellos, los años no eran un inconveniente: "Nunca me he arrepentido de la diferencia de edad, porque para los que conocían al doctor, se acordarán que él era un hombre muy juvenil, muy astuto y muy rápido de la mente. Esa forma de pensar y de ser era adelantado a su edad y por eso no se notaba tanto la diferencia de edad como uno piensa". Disfrutaron de 11 años de noviazgo: "Fue un cuento de hadas. Conocer a una persona como él, con mucha experiencia, me ha enseñado muchas cosas. En nuestra relación sabíamos siempre que queríamos formar una familia. De eso no teníamos ninguna duda. Y así se hizo".

Se casaron en 2001, en una ceremonia íntima en Florida, por expreso deseo de Papuchi: "Fue un día bastante tranquilo. Nos casamos en Estados Unidos. Él quería casarse más que yo. No es que yo no quería casarme, yo creo que en ese momento algo le entró en la mente o en su corazón y él lo vio como necesario formalizar nuestra relación". Eso sí, lo hicieron en la más estricta intimidad: "Fue un acierto hacerlo de una manera menos complicada. Nosotros nos casamos y luego lo contamos. Mantener un secreto así tan delicioso fue un importante, guardar un espacio de privacidad".

Los hijos no tardaron en llegar: primero Jaime Nathaniel, en 2004, y después la pequeña Ruth, que no llegó a conocer a su padre. A pesar de su pérdida, ambos lo han tenido muy presente durante toda su vida gracias a que su madre mantiene vivo su recuerdo. Incluso viajan a menudo a Galicia, la tierra natal de Julio Iglesias Puga, para mantener el contacto con sus raíces: "No quiero que mis hijos se tomen la vida tan en serio, él era una persona feliz, bueno y una persona con mucha pasión por la vida". Ronna se emociona al recordarle, pero no quiere llorar: "Nada de lágrimas, hablo de él con alegría".