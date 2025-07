Se cumplen dos años desde que Daniel Sancho fuera detenido en la isla de Koh Panghan acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tras un año en prisión provisional y un juicio a puerta cerrada, el tribunal tailandés lo condenó a una cadena perpetua que su defensa española ha recurrido sin dudar. Marcos García Montes ha concedido algunas declaraciones estos días pero algunos expertos han dado un paso al frente para poner en duda las palabras del letrado, por ejemplo, su compañera Teresa Bueyes: "No creo que Daniel salga de Tailandia".

Así de contundente ha respondido este miércoles al ser preguntada por la posibilidad de que el hijo de Rodolfo Sancho pueda ser trasladado a nuestro país a finales de año, tal y como aseguró su abogado: "No creo que salga de allí, podía haber reconocido los hechos y hacer la mitad de la condena en España, pero no admitirlos y confrontar con la justicia tailandesa de la manera que lo han hecho va a empeorar la situación", afirma.

Teresa ha contado que Rodolfo la llamó cuando recibió la llamada de su hijo desde Tailandia: "No quería contratarme, solo consultarme, y le recomendé que buscara un abogado tailandés". Sin embargo, el actor optó por 'formar' una defensa española con labores de asesoramiento y contra la que Bueyes ha arremetido duramente desde Y ahora Sonsoles: "Dijeron que las bolsas que Daniel compró eran para hacer chubasqueros, que el cuchillo era para cortar cocos, que lo obligaron a confesar... ¿Quién iba a creerse ese relato?". Y añade: "Señores, esto puede servir en España, pero no en Tailandia. Aquí, la confesión de Daniel y la reconstrucción de los hechos sin la compañía de un abogado sería motivo de anulación del juico por falta de garantías, pero la ley tailandesa es distinta".

Las condiciones de Daniel en Surat Thani

Pero Teresa no ha sido la única en poner en duda las afirmaciones de García Montes. El letrado aseguró también que Daniel estaba "muy bien" en la prisión de Surat Thani, una de las más duras del mundo, e incluso que tenía una celda para él solo. El periodista Joaquín Campos, desde Tailandia, ha asegurado: "Daniel estaría solo en una celda únicamente en dos supuestos, o bien que tenga una enfermedad contagiosa, o que sea una celda de aislamiento, que supondría que ha hecho algo grave". Y explica: "No hay tratos de favor en una cárcel tailandesa porque generaría una revuelta interna violenta y esto muchos problemas dentro y fuera de la cárcel. No hay que olvidar, además, que Daniel está condenado por asesinato, es un delito mayor, no hay favores para estos presos".

Sobre la posibilidad de repetir el juicio a petición de la defensa de Daniel Sancho, es rotundo: "Eso no existe en Tailandia". Y remata: "Creo que la apelación por la parte de Daniel Sancho ha atacado de manera directa a la investigación judicial".