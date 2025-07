La nueva vida de Irene Villa (46 años) con una vértebra de titanio: así evoluciona tras su hospitalización

Irene Villa (46) fue intervenida hace unos días para recibir una vértebra de titanio, tal y como ella misma contó en su perfil de Instagram, donde compartió unos vídeos desde el hospital tras ser intubada. Era una operación necesaria, aunque arriesgada. Afortunadamente, salió bien. "Gracias por los mensajes, esto ha sido un éxito gracias a los maravillosos profesionales que tenemos en España", afirmó la periodista. Ahora, pasados unos días, hace balance de su recuperación.

"Llevaba mucho tiempo con fuertes dolores en el lado izquierdo, que me radiaba, y tenía miedo de que fuera otra hernia, me hicieron una resonancia y, efectivamente, era una hernia, igual a la que sufrí hace diecisiete años mientras estaba esquiando, se me salió el disco y me pusieron titanio. Lo mismo que han hecho ahora. El titanio es maravilloso, me lo pusieron y al día siguiente ya estaba en casa. Así que todo ha salido de lujo", ha explicado la escritora a La Razón.

Villa se encuentra "feliz", ya más calmada tras la incertidumbre por la operación. Al principio, estaba "nerviosa", pero el mal trago ha pasado. Ya no tiene dolores y el pinzamiento en la C5 ha desaparecido, solo queda la cicatriz y al satisfacción por los avances en su salud. Solo un día después de la operación, la mandaron a casa, así que es en su hogar donde ahora guarda reposo y recupera poco a poco su rutina. Curiosamente, a la comunicadora le operó el mismo doctor que hace 17 años le puso su primera prótesis. La periodista ha demostrado, una vez más, ser un ejemplo de superación después de que en 1991 sufriera con su madre un atentado a manos de ETA.

La intervención llega después de que la comunicadora saltara a los titulares el pasado mes de junio por la ruptura de su exmarido, Juan Pablo Lauro, y Nuria Fergó. La periodista y el piloto estuvieron casados siete años y tienen tres hijos en común: Carlos, Gael y Eric.