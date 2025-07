Soraya Arnelas pierde la maleta y la paciencia con los 'haters' que critican su físico

La cantante extremeña no gana para disgustos. En plena gira de verano por España, ha vivido una auténtica pesadilla. La aerolínea con la que viajaba a A Coruña le perdió la maleta, y dentro de ella ¡todo el vestuario de la gira! Afortunadamente, encontró solución.

El incidente ocurrió el pasado sábado, 26 de julio, durante uno de los trayectos entre conciertos. La artista —que, además de su potente voz, destaca por su icónico vestuario lleno de trajes brillantes, monos futuristas y colores llamativos— se encontró, al aterrizar junto a su equipo, con que su equipaje no aparecía por ningún lado. En su interior llevaba toda la ropa cuidadosamente seleccionada para esta gira, además del maquillaje: "Tendrán que dejármelo las bailarinas", comentó en sus redes, donde ha relatado todo el periplo.

Lo cierto es que Soraya reaccionó con rapidez, aunque al principio se llevó un monumental enfado. Nada más salir del aeropuerto, en lugar de irse al hotel a descansar como el resto del equipo, se dirigió a un centro comercial cercano para comprar lo indispensable y poder subirse al escenario sin decepcionar a sus fans. Y no defraudó. El recinto estaba a rebosar y, pese al mal trago, Soraya lo dio todo y estuvo llena de energía durante la actuación.

Al día siguiente recibió una buena noticia: recuperó su maleta. "¡Ya tengo mi maleta con todo el vestuario de la gira! Para los que no tengáis ni idea de lo que pasó ayer: viajábamos desde Palma de Mallorca a A Coruña y la maleta se perdió. Aterrizamos a las 17:30 y el concierto era a las 20.00 h. Tuve que salir corriendo como una loca a buscar ropa, zapatos, maquillaje… ¡No tenía nada conmigo! En los stories os dejé todo el seguimiento por el centro comercial Marineda City, a modo yincana, hasta que conseguí lo que necesitaba. Al final llegué a tiempo para cambiarme, maquillarme y hacer una pequeña prueba de sonido. Gracias de corazón a todas esas personitas maravillosas que me ayudaron en ese rato y gracias al público de Arteixo por el cariño infinito y la entrega durante el concierto y después", compartió la cantante.

Pero a este incidente se suma otro frente que la tiene muy cansada: las críticas constantes a su físico en redes sociales. Es cierto que en los últimos meses Soraya ha adelgazado considerablemente, pero los 'haters' han intensificado los comentarios ofensivos, y la artista ha decidido plantarles cara.

"Para todos y todas los que venís a mis redes sociales a decir burradas y afirmaciones fuera de la realidad, sabed que estáis incurriendo en un delito. Antes de tirar mierda a la casa del vecino, hay que tener la casa de uno limpia. Muchos venís a dar clases de moral y os delatáis en vuestros perfiles con vuestras profesiones y las fotos que subís. Vergüenza os debería dar. No creo que os gustase si esto que hacéis se lo hicieran a alguien de vuestra familia más querida o a uno de vosotros. Por supuesto, no lo voy a permitir. Incluso si tengo que tomar medidas legales, lo haré. Esto no es un juego", escribió contundente.

Muchos de sus seguidores han salido en su defensa, pero también son numerosos los que insisten en que su aspecto físico "no es saludable". Hasta ahora, la cantante parecía ignorar los comentarios, pero esta vez ha dicho basta. La gota ha colmado el vaso, y Soraya está dispuesta a tomar medidas legales si el acoso continúa.