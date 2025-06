La profunda reflexión de Soraya tras la hospitalización de su padre: "Los pequeños momentos que cuentan"

Soraya (42) no pasa por su mejor momento. Hace unos días, el ingreso de su padre en el hospital le quitó el sueño pero, poco a poco, respira tranquila. La cantante contó este pasado domingo que su progenitor había sufrido un infarto, aunque la situación, afortunadamente, estaba controlada. En la noche de este lunes, volvió a pronunciarse a través de su perfil de Instagram para dar gracias a su marido, Miguel Ángel Herrera, y la hija pequeña, Olivia.

La artista publicó una tierna fotografía familiar en la que su marido aparece jugando con su segunda hija, nacida en 2021. En la instantánea, ambos aparecen en el jardín de su casa, aprovechando el buen tiempo que ha traído la recta final de mayo. "Estos son los pequeños momentos que cuentan, los de verdad", escribió Soraya en el post, una demostración más de que, para la intérprete, su familia es lo más importante.

En la anterior publicación, la de Cáceres hablaba de la hospitalización de su padre. "Quiero creer que la bata del hospital es de color verde porque la esperanza es lo único que no se debe perder jamás... Hace 4 días a mi padre le dio un infarto al corazón y se ha salvado por poco .Gracias a Dios y al equipo de cardiología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres que tratan a los pacientes con una profesionalidad y un cariño infinito, mi papá se va recuperando", rezan las primeras líneas.

"Han sido momentos angustiosos, pero nunca jamás hemos perdido la fe y la esperanza. Una vez más la vida me vuelve a poner en orden las prioridades. El valor de los nuestros, del tiempo, de los momentos que no podemos dejar pasar sin exprimirlos al máximo", sentenció la autora de La noche es para mí. En el tablón de comentarios, numerosas personalidades le mandaron su apoyo. Entre ellas, las cantantes Rosa López y Beatriz Luengo, el músico y presentador Xuso Jones o la empresaria Tamara Gorro.

Lo cierto es que están siendo tiempos revueltos para Soraya, pues el pasado año anunció, además, que había sufrido un aborto. "Desgraciadamente, perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas. Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno. Hemos dejado que pasara un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio. Esta experiencia nos ha dejado una de las lecciones más importantes que la vida te puede dar: valorar lo que uno tiene y disfrutar de ello cada día. Si ya éramos conscientes de ello, ahora mucho más", contó en enero de 2024. No obstante, no descarta intentar ser madre de nuevo.