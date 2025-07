Julia Janeiro, la hermana de Andrea, vuelve a ser rubia y sorprende: "Tocará seguir aclarando hasta convertirme en Pamela Anderson"

Verano para muchos no solo es una época de días de asueto, piscina y playa cuando el trabajo lo permite y las vacaciones campan a sus anchas, sino que también suele ser una época de cambios para quienes deciden, por ejemplo, hacerse algo atrevido en el pelo. Este último ha sido el caso de Julia Janeiro, que este miércoles sorprendió con un cambio de look: vuelve al rubio.

"Amigas, me atacó de nuevo el 'renovarse o morir' y adivinen quién volvió a salir rubia de la peluquería. Yo no pedí tener esta personalidad, pero la rubia que vive en mí ya tomó el control una vez más", escribió la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Y bromeó, junto a una foto del color de pelo que luce ahora: "Rubia no de fábrica, pero sí de espíritu. Tocará seguir aclarando hasta convertirme en Pamela Anderson si no me quedo calva con tanto cambio...". Su larga melena ya no es morena, como nos tenía acostumbrados en los últimos años. Ahora quiere claridad en su pelo y para presumir de color y nueva etapa, ha optado por mostrarlo ondulado.

La hermana de Andrea Janeiro siempre ha sido una muchacha atrevida con el pelo, motivo por el que le hemos visto otros tonos más allá del moreno o el rubio, como el pelirrojo. Desde que cumplió la mayoría de edad en 2021, Juls ha sido noticia por sus publicaciones en Instagram o por el interés que genera su vida amorosa. Tras su último cambio de look, ha recibido una oleada de comentarios en Instagram, donde suma más de 200.000 seguidores: "Estás bellísima", "Qué bonita eres" o "Estás realmente hermosa".