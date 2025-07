Carmen Martínez-Bordiú, acusada de llamar golfos a sus empleados del hogar y deber 8.000 euros a una trabajadora

Instalada principalmente en Sintra, Portugal, desde la muerte de su madre en 2017, Carmen Martínez-Bordiú ha recibido una denuncia de supuesto impago por parte de una antigua trabajadora, que la acusa de explotación laboral. Esta mujer trabajaba en la finca sevillana de la nieta de Franco llamada Los Camochos, la cual la aristócrata compró en 1994. Según este testimonio, insulta a las personas que tiene contratadas con términos como "golfo".

"Me han engañado en el tema del trabajo. No me ha dado de alta ni me quiere pagar. Estoy teniendo problemas, ataques de ansiedad. Me ha hecho un despido improcedente después de explotarnos allí trabajando durante tres meses", ha confesado esta mujer a TardeAR. Y ha asegurado este miércoles: "A mí no me ha pagado nada. Me debe alrededor de 7 u 8.000 euros o más".

También ha acusado a la hermana de Jaime Martínez-Bordiú de insultar a sus trabajadores: "La he escuchado insultar a las personas que han pasado por allí. Que han robado, que son unos golfos... Entonces yo para ella seré otra golfa". Y también ha asegurado que no suele dar de alta a sus empleadas mujeres: "A los hombres son a los que más o menos da de alta. A las mujeres no les da de alta".

En su denuncia, esta mujer también alega las formas en las que fue despedida de la finca, "echándonos antes de los días improcedentes de despido". Y ha hablado de más empleados que tuvieron, supuestamente, los mismos problemas que ella: "La anterior pareja que estuvo allí se ha llevado ocho meses que tampoco le pagaba".

Y ha insistido: "De otro trabajador, Carmen me dijo que era el más golfo. Que había estado allí y que le había robado un montón de cosas. Pero no es que le roben, es que se llevan las cosas porque ella debe dinero".

El periodista Miguel Ángel Nicolás ha hablado con esta trabajadora y ha explicado: "Carmen le da una serie de excusas [a la trabajadora] y la cosa no se soluciona". Tras conocer que esta denuncia se iba a hacer pública en el programa, la cosa, apostilla, habría cambiado: "Cuando Carmen se entera que va a salir en el programa ha hecho la promesa de pagarlo".

Otro revés

Hace un par de semanas, también conocimos una noticia judicial que inquieta a Carmen Martínez-Bordiú. La familia Franco recibió un revés judicial de gran calado. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a los herederos del dictador Francisco Franco a devolver al Ayuntamiento de Santiago de Compostela las esculturas románicas de Abraham e Isaac, atribuidas al Maestro Mateo, que durante décadas permanecieron en el pazo de Meirás (A Coruña).

El origen del litigio se remonta a una demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Santiago contra los nietos de Franco, entre ellos Carmen Martínez-Bordiú, con el objetivo de recuperar las esculturas. Aunque tanto un juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Madrid habían fallado en favor de los Franco, al considerar que no había prueba concluyente sobre la identidad de las estatuas, el Alto Tribunal ha dado un giro decisivo al caso. En su sentencia, el Supremo estima el recurso del Ayuntamiento y subraya que "se ha producido un error patente en la valoración de la prueba". Los magistrados sostienen que la identificación de las esculturas es "clara, inequívoca y confirmada por los documentos aportados, así como por un informe pericial sin posibilidad de duda".