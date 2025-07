La Fundación Montserrat Caballé emite un comunicado y desmiente la "fractura familiar" a pesar de los problemas económicos

La familia de la célebre soprano española, fallecida hace ya siete años, atraviesa una situación delicada después de que un juzgado de Barcelona ordenara el desahucio Carlos Caballé Folch, hermano de la cantante, y de los miembros de la Fundación Privada Montserrat Caballé por impagos acumulados en el alquiler del edificio que alberga la sede de la entidad. La noticia ha saltado a los medios este martes y los protagonistas han matizado algunos puntos a través de un comunicado que llegaba a última hora de la tarde.

"Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre un procedimiento judicial que afecta a la vivienda del sr. Carlos Caballé Folch y sede de la Fundación Privada Montserrat Caballé, queremos expresar lo siguiente", comienza el escrito. "Se trata de un proceso estrictamente administrativo y de carácter jurídico, que no afecta en ningún caso a la actividad ni a los objetivos fundacionales", aclaran. "En segundo lugar, la Fundación sigue comprometida con la divulgación del legado artístico y humano de Montserrat Caballé, con responsabilidad y respeto".

Aseguran, en un tercer punto, que se encuentran "en permanente contacto con los propietarios del edificio donde se encuentra la vivienda, PUNTI S.L. para resolver la situación con diligencia y discreción, lo antes posible" y añaden, para finalizar, que "en ningún momento ha habido, ni existe, ningún tipo de fractura familiar y, por tanto, lo desmentimos rotundamente".

La familia remata así el comunicado: "La Fundación mantiene su firme compromiso con la cultura, la formación musical y vocal de jóvenes talentos, preservando la obra y memoria de Montserrat Caballé, con responsabilidad, discreción y rigor institucional".

Impagos desde 2023

La demanda fue interpuesta el pasado 27 de marzo por la abogada Marta Legarreta, en representación de los propietarios del edificio. En ella se detallan los incumplimientos tanto de Carlos Caballé Folch, hermano de la soprano, como de la propia Fundación que lleva el nombre de Montserrat Caballé. Concretamente, Carlos dejó de abonar las rentas correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 2023, y posteriormente las mensualidades de todo 2024 y los primeros tres meses de 2025. Esa deuda asciende a 22.493,93 euros.

Por su parte, la Fundación Privada Montserrat Caballé tampoco cumplió con los pagos del alquiler en varias mensualidades: agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2023; de abril a diciembre de 2024, y de enero a marzo de 2025, sumando una deuda adicional de 18.762,80 euros.

Los propietarios del inmueble intentaron resolver la situación de forma extrajudicial, enviando varios requerimientos a los inquilinos, pero no obtuvieron respuesta. Después remitieron un burofax formal instando al pago de las cantidades adeudadas, sin recibir tampoco respuesta efectiva, y el pasado 11 de marzo, Montse Caballé, sobrina de la soprano, contactó con los arrendadores para pedir más tiempo, alegando que esperaban recibir ingresos que aún no habían llegado. Los propietarios facilitaron entonces un desglose detallado de la deuda, pero la situación no se resolvió. Al no haberse regularizado los pagos ni haberse alcanzado un acuerdo, los propietarios presentaron la demanda judicial de desahucio, alegando un "ánimo incumplidor reiterado" por parte de los inquilinos.