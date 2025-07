La familia de Montserrat Caballé, desahuciada por impagos siete años después de la muerte de la soprano

Siete años después del fallecimiento de Montserrat Caballé, la célebre soprano española, su familia atraviesa una situación crítica: un juzgado de Barcelona ha ordenado el desahucio de su hermano, Carlos Caballé Folch, y de los miembros de la Fundación Privada Montserrat Caballé, por impagos acumulados en el alquiler del edificio que alberga la sede de la entidad. El desalojo está previsto para el próximo 3 de octubre a las 10 de la mañana.

La orden de lanzamiento, que implica la ejecución forzosa del desalojo, ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, tras una demanda por falta de pago presentada por los propietarios del inmueble ubicado en el número 259 de la calle Muntaner, en pleno centro de la ciudad. Según la documentación difundida por El Español, la deuda acumulada por el impago de rentas asciende a un total de 41.256,73 euros.

Impagos desde 2023

La demanda fue interpuesta el pasado 27 de marzo por la abogada Marta Legarreta, en representación de los propietarios del edificio. En ella se detallan los incumplimientos tanto de Carlos Caballé Folch, hermano de la soprano, como de la propia Fundación que lleva el nombre de Montserrat Caballé.

Concretamente, Carlos Caballé dejó de abonar las rentas correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 2023, y posteriormente las mensualidades de todo 2024 y los primeros tres meses de 2025. Esa deuda asciende a 22.493,93 euros.

Carlos, el hermano de Montserrat Caballé

Por su parte, la Fundación Privada Montserrat Caballé tampoco cumplió con los pagos del alquiler en varias mensualidades: agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2023; de abril a diciembre de 2024, y de enero a marzo de 2025, sumando una deuda adicional de 18.762,80 euros.

Requerimientos ignorados

Los propietarios del inmueble intentaron resolver la situación de forma extrajudicial, enviando varios requerimientos a los inquilinos, pero no obtuvieron respuesta. El primero de ellos, una carta fechada el 10 de enero de este año, advertía ya del empeoramiento de la situación: "Hemos aceptado pacientemente sus explicaciones de demora a la espera de una regularización de los pagos. Lejos de regularizarse, se han ido incrementando en el tiempo. La situación actual es inaceptable e insostenible".

Un mes después, el 10 de febrero, remitieron un burofax formal instando al pago de las cantidades adeudadas, sin recibir tampoco respuesta efectiva. El 11 de marzo, Montse Caballé, también familiar de la soprano, contactó con los arrendadores para pedir más tiempo, alegando que esperaban recibir ingresos que aún no habían llegado. Los propietarios facilitaron entonces un desglose detallado de la deuda, pero la situación no se resolvió. Al no haberse regularizado los pagos ni haberse alcanzado un acuerdo, los propietarios presentaron la demanda judicial de desahucio, alegando un "ánimo incumplidor reiterado" por parte de los inquilinos.

Desahucio autorizado

El pasado 27 de junio, la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona dictó resolución autorizando el lanzamiento. El auto señala que los demandados no atendieron el requerimiento de pago, ni comparecieron para oponerse o allanarse al proceso judicial, lo que supone —según el juzgado— que "prestan su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento".

El juzgado ha condenado a los Caballé a pagar las cantidades adeudadas desde 2023 y ha autorizado a la Comisión Judicial a llevar a cabo el desahucio, incluyendo la posibilidad de solicitar la intervención de la fuerza pública en caso de encontrarse el inmueble cerrado o de que alguien impida la entrada.

Situación de vulnerabilidad

Ante la inminencia del desalojo, el abogado de Carlos Caballé, David Martínez, presentó el pasado 14 de julio un escrito solicitando la suspensión cautelar del desahucio. En su solicitud, el letrado expone que Carlos Caballé, de avanzada edad, reside de forma continuada en el edificio y no dispone de alternativa habitacional inmediata. Además, adjunta un informe de los Servicios Sociales municipales de Barcelona que certifica la situación de vulnerabilidad económica y social del hermano de la soprano.

En el informe publicado por el citado digital se indica que Carlos Caballé no cuenta con red familiar de apoyo y carece de recursos suficientes para acceder a un alquiler en el mercado privado, por lo que el desalojo podría tener consecuencias "irreparables", afectando a su "dignidad y subsistencia básica", según recoge el escrito presentado al juzgado.

Un final amargo

Montserrat Caballé, fallecida en 2018 a los 85 años, fue una de las figuras más importantes de la ópera mundial, admirada por su virtuosismo vocal y por colaboraciones icónicas como la que realizó junto a Freddie Mercury en el tema Barcelona. La Fundación Privada Montserrat Caballé se creó con el objetivo de preservar su legado y apoyar a jóvenes talentos del canto lírico, pero ahora se enfrenta a un panorama desolador.

De no prosperar la solicitud de suspensión, el próximo 3 de octubre, el hermano de la legendaria soprano y los miembros de la fundación serán oficialmente desalojados del edificio que hasta ahora albergaba su sede. La familia Caballé, siete años después de la muerte de la diva, vive hoy un drama económico y personal que contrasta con el esplendor del apellido que representa.