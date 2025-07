Anne Hathaway da una pista sobre su futuro en 'El diablo viste de Prada 2' (con guiño a Meryl Streep): la clave está en los looks

La segunda parte de El diablo viste de Prada se estrenará el 1 de mayo de 2026 y, aunque tendremos que esperar un poco para disfrutar de la secuela de este clásico cinematográfico, han llegado las primeras fotografías del rodaje, en las que una elegantísima Anne Hathaway, quien volverá a dar vida a Andy Sachs 20 años después, ha causado furor entre los seguidores del largometraje de David Frankel.

Ha sido la propia intérprete, de 42 años, la que ha compartido las primeras imágenes de la película en su perfil de Instagram. Se trata de dos publicaciones en las que viste con estilismos completamente distintos y que, por sus características, apuntan a que Sanchs podría tener un puesto de poder, relevando así a Miranda Priestly, aquel inolvidable personaje interpretado en 2006 por Meryl Streep, actriz a la que no hemos podido ver todavía en su papel. Tampoco hay, por el momento, imágenes de Emily Blunt.

De hecho, una de las elecciones estilísticas llega como una referencia directa a la que fuera la jefa de Sachs durante la adaptación del libro de Lauren Weisberger. Se trata de un conjunto con raya diplomática, formado por un chaleco y un pantalón de traje. Junto a estos, un collar de perlas, unas gafas de sol, un bolso y unas botas de tacón que la alejaban de los zapatos planos anteriores. Un estilismo corpcore con el que la artista deslumbra paseando por las calles de Nueva York.

Anne Hathaway, en una imagen promocional de 'El diario viste de Prada 2'. FOTO: Cordon Press

Los otros estilismos de la promoción son un vestido colorido de Gabriela Hearst y una camiseta blanca conjuntada con una falda vaquera y unas sandalias de Chanel. Llama la atención que en estos looks, la mayoría de ellos casuales, prima la comodidad, quedando fuera elementos como los zapatos de tacón.

'Madre María'

La actriz suma a sus proyectos su papel en la película Madre María, dirigida por David Lowery. En este nuevo largometraje, interpreta a una cantante ficticia descrita como una mezcla entre Lady Gaga y Taylor Swift, un papel que, según confesó en una entrevista reciente con Vogue, le ha supuesto uno de los mayores desafíos de su carrera.

"Lo que me impactó de inmediato al leer el guion es que no se puede 'interpretar' a la Madre María. Hay que ser ella, y eso es un reto completamente diferente", contó Hathaway. Para lograrlo, se sometió a una exigente preparación física y mental que duró casi dos años. Las jornadas de trabajo incluían entrenamientos de baile desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, además de intensas clases de canto. "Toda mi vida he cantado como soprano, como mi madre, que es una cantante maravillosa. Pero durante la preparación descubrí que mi voz quiere estar más abajo, en un registro diferente. Eso fue un aprendizaje enorme", relató.