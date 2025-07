Apenas han pasado dos meses desde que fuera escogido como el nuevo representante de Dios en la Tierra tras la muerte de su antecesor pero el Papa León XIV ya ha hecho frente a su primera polémica al frente de la Iglesia Católica. ¿El motivo? Sus primeras vacaciones como Pontífice. Muchos feligreses han criticado que el argentino decidiera tomarse un descanso habiendo asumido su responsabilidad hace solo ocho semanas; otros, que escogiera el lujo de Castel Gandolfo, la extraordinaria residencia vacacional en la que descansaron otros papas, una tradición que fue interrumpida por el papa Francisco por ser "demasiado ostentoso".

El descanso estival de León XIV comenzó el pasado 5 de julio y ha finalizado este lunes, día 21. Dos semanas de retiro en los que se ha alojado en una propiedad llamada Villa Barberini, ya que el resto del Palacio Papal funciona como museo a petición del papa Francisco. Aquí, el Santo Padre ha disfrutado de una piscina cubierta y también de unas de sus mayores pasiones: el tenis. Es un gran jugador y hace unos días aseguró que no descarta participar en el torneo benéfico de las Obras Misionales Pontificias: "Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", dijo cuando fue nombrado cardenal.

Durante su estancia en Castel Gandolfo, el papa suspendió las audiencias generales y privadas en el Vaticano, pero rezó el Angelus dominical del 13 y 20 de julio desde la Plaza de la Libertad y recibió al presidente de Ucrania, Zelenski. En la mañana de este lunes, ha acudido a la residencia de ancianos Santa Marta, donde ha estado aproximadamente una hora recorriendo sus instalaciones y hablando con todos los presentes. También ha tenido tiempo de saludar a otros vecinos de la zona, que lo recibieron el pasado día 5 con los brazos abiertos.

Castel Gandolfo, ubicada a unos 25 kilómetros de Roma, ha sido tradicionalmente utilizada por los Papas para pasar sus vacaciones de verano. Francisco optó por no utilizarla y prefirió quedarse en la Casa Santa Marta, en el Vaticano. La decisión de León XIV de retomar las vacaciones en la villa se ha percibido como una forma de recuperar una tradición histórica y establecer su propio estilo de pontificado, pero también como una vuelta al "lujo" y un distanciamiento de la austeridad que caracterizó el pontificado de Francisco y cuyo ejemplo León XIV aseguró que seguiría.

