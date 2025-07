¿Filtro o botox? Malú desata un acalorado debate en redes sociales con su última imagen desde Lanzarote

Los fans de la cantante madrileña han viralizado la última imagen que la intérprete de 'Ahora tú' ha compartido en redes sociales. ¿El motivo? Su rostro, que califican de "irreconocible". Los seguidores de Malú creen que ha pasado por quirófano y no están contentos con el cambio: "Me gustaba más con su cara natural. Has perdido la expresión", dice uno. "Irreconocible. Qué obsesión con operarse, antes era preciosa", añade otro.

Las opiniones son unánimes: "Yo he entrado a comentarios para ver si era ella", "Me ha costado reconocerla… ¡Qué pena! Esto de borrar quienes somos", "Qué rara está, muy cambiada. ¿Se ha hecho algo?", "Es Malú con la cara de otra", "¿En serio es ella? Si se parece a la mujer de Matamoros"...

Lo cierto es que ninguno de ellos contempla otra posibilidad, muy habitual en el universo digital: un filtro de la propia aplicación que la artista haya podido utilizar para retocar la imagen. Ella, de momento, no ha respondido a los comentarios ni ha dado explicaciones.

La artista, que sale desde hace meses con Ángel Fernández 'El Turco' (miembro de su equipo), ha pasado unos días en Lanzarote para disfrutar de un descanso junto a su hija Lucía, fruto de su relación con Albert Rivera, y otros familiares: "Días maravillosos de desconexión en Lanzarote. En un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa… He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado y los más peques no han parado ni un minuto", ha escrito junto al carrusel de imágenes que ha suscitado la polémica.