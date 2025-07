Mario Vaquerizo da todos los detalles de la boda de Jaime Cantizano con Miguel García Golding: "Su hijo es igual que yo"

Tras formalizar su unión en una ceremonia civil privada el pasado 11 de julio en Jerez de la Frontera, la ciudad natal del presentador, este fin de semana Jaime Cantizano y el artista visual Miguel García Golding abrieron el círculo y brindaron por su historia con una fiesta por todo lo alto, pero sin perder ese aire de sobriedad y cariño verdadero que los define. "Estamos muy felices, muy contentos y ahora a celebrarlo como debe ser", dijo el presentador antes de arrancar las celebraciones, agradeciendo a la prensa el interés por su enlace. Entre los invitados famosos, encontramos desde Bibiana Fernández, que abrió la ceremonia con un emotivo discurso, a Jorge Fernández , Boris Izaguirre y Alaska con Mario Vaquerizo. Antes de la segunda fiesta, Cantizano también habló para Informalia.

Y precisamente este último ha dado detalles de la boda del presentador de Onda Cero este lunes, después de la resaca del fin de semana: "A las dos y media yo ya estaba regresando para casa pero eso no quiere decir que no me lo pasara bien", ha explicado en TardeAR. "Me lo pasé bomba en la boda de Jaime", ha insistido desde una conexión realizada desde su casa, en el centro de Madrid.

Sobre la boda, Vaquerizo ha valorado también en positivo que la lista de invitados no se ampliara demasiado: "Fue una reunión de amigos. Me pareció inteligente que separara las dos bodas, una con la familia y otra con los amigos. Es lo que hicimos Alaska y yo cuando nos casamos en España", ha recordado.

Y aunque algunos detalles asegura que se le han olvidado para no hablar más de la cuenta, ha asegurado que todo "estuvo muy bien organizado y se comió muy bien". Y ha añadido: "Fue relajada y tranquila. Yo no conocía a mucha gente de los amigos de Jaime y eran todos muy simpáticos. Yo hablaba como un loro".

A Vaquerizo le encantó todo, de principio a fin: "Es la boda más norteamericana a la que he asistido yo en mucho tiempo". El cantante acudió a la boda tras regresar de un vuelo desde fuera de España, pero el agotamiento no le pasó factura: "El menú estaba tan bueno y la gente fue tan simpática que a mí se me pasó el cansancio".

Para Vaquerizo no faltó ni un detalle: "Había muchísima cerveza y el servicio del menú era espectacular. Era primero cóctel, amenizado por una orquesta clásica y con aire acondicionado, que es muy importante en estos momentos. Y después pasábamos al jardín avanzada ya la tarde noche para comer el primer plato y segundo".

Mario también se emocionó especialmente con el hijo de Cantizano, que a sus 9 años ofreció la ceremonia: "En todo momento durante la ceremonia estaba presente el hijo de Jaime, que es igual que yo, un niño que lloraba de emoción". Fue en 2016 cuando nació el pequeño Leo por gestación subrogada. La relación del que fuera presentador de ¿Dónde estás corazón? con su ya marido comenzó hace diez años.

El lugar escogido para esta segunda celebración fue el Castillo de Batres, un enclave de cuento a apenas treinta minutos de Madrid. Levantado en el siglo XV y declarado Conjunto Histórico-Artístico, el castillo ofrecía el escenario perfecto: muros de piedra que han visto pasar siglos, cipreses y olivos centenarios, un arroyo bordeando la finca y esa luz dorada de las tardes de julio que parece inventada para las bodas. Allí, poco antes de las 19:30, comenzaron a llegar los aproximadamente 200 invitados, algunos de ellos rostros conocidos de la televisión, la música y la cultura.