Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras poner voz a una Pitufina 'feminista' en el cine de 'Pitufos', Rigoberta Bandini ha reaparecido ante las cámaras esta semana y ha hablado con la prensa sobre su verano.

"En agosto estaremos por Galicia de vacaciones y estaremos también de vacaciones", desvelaba la artista, aunque también reconocía que "vamos haciendo escapadas y a veces también con amigas, pero en verano sí que es verdad que me gusta más en familia". En cuanto a sus proyectos profesionales, Rigoberta comentaba que tiene algo entre manos y que le encantaría cantar en Argentina, algo que "creo que se va a materializar el año que viene, o sea que de momento estoy muy contenta, todavía no lo he anunciado, pero creo que es realidad y me hace mucha ilusión".