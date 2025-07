Melissa Gilbert, la icónica Laura Ingalls en 'La casa de la pradera', cuenta cómo su padre biológico supo que era su hija al verla en televisión

Con solo 10 años, Melissa Gilbert interpretó uno de los papeles más importantes de su vida: a Laura Ingalls en la icónica serie La casa de la pradera. Hoy, con 61 años, la actriz, que dejó una huella imborrable en la televisión, se ha abierto en canal en un podcast para contar cómo fue crecer como niña adoptada y cómo llegó a conocer a sus padres biológicos.

Ya de adulta, Gilbert encontró a su padre biológico —un piloto de carreras y músico— y le llamó para contarle quién era. Pero, para sorpresa de la actriz, él ya lo sabía. "No le dije quién era y él me preguntó: 'Bueno, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?'", contó Melissa. Entonces ella le explicó: "Le dije, 'Mire, le cuento… ¿alguna vez vio La casa de la pradera?' Y él me respondió: 'Tú eres Laura, ¿verdad? Lo sabía'", relató la intérprete. Y añadió: "Él podía verlo, y cuando conocí a mis medio hermanos, todos nos parecíamos un montón. Era más que evidente", aseguró Gilbert.

La casa de la pradera

La actriz también habló de su madre biológica, Kathy, quien falleció antes de que pudieran reencontrarse. Según contó, su madre fue una bailarina exótica de éxito. Melissa reconoció que su vínculo con el mundo del espectáculo iba más allá del escenario: "Estaba claro que lo llevaba en la sangre", aseguró. Además, relató la historia de amor de sus padres biológicos: "Los dos estaban casados con otras personas y tenían tres hijos cada uno, pero se escaparon juntos. Me concibieron durante un viaje en moto por el desierto", reveló. Y añadió: "Después dejaron a sus parejas, se casaron entre ellos y reunieron a todos los niños. Yo fui la séptima, y entonces decidieron darme en adopción". Melissa fue adoptada por los actores Bárbara Cowan y Paul Gilbert.

En 2022, Melissa Gilbert reveló que su padre adoptivo se quitó la vida cuando ella todavía era una niña, aunque no supo la verdad hasta muchos años después. "Me enteré cuando tenía 45 años", destacó. Durante su infancia, tanto ella como su hermano adoptivo creían que Paul había fallecido a causa de un derrame cerebral. Melissa decidió compartir este secreto familiar en su autobiografía Prairie Tale: A Memoir, publicada en 2009, donde definió a Paul como "la persona más talentosa, divertida y cariñosa que he conocido".

En cuanto a su vida familiar, Melissa es madre de dos hijos: Dakota, de 36 años, fruto de su primer matrimonio con el director Bo Brinkman, y Michael, de 30 años, fruto de su relación con el actor Bruce Boxleitner. La actriz confesó que sintió cuando tuvo en sus brazos a su hija por primera vez: "Tenía mis cejas y mis labios. Nunca había visto a nadie que se pareciera tanto a mí", recordó.

Melissa Gilbert

En 2013, Melissa Gilbert tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida: dejó atrás Los Ángeles y se mudó a Nueva York con su esposo, el actor y director Timothy Busfield. Según la actriz, Hollywood era un lugar "tan anti-envejecimiento" que no podía imaginarse envejeciendo allí