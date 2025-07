Verónica Dulanto confiesa la reacción de su marido a la pillada en bikini en las playas de Ibiza: "No entiende la repercusión"

Desde Informalia ya contamos hace unos días la escapada de Verónica Dulanto con su marido a Ibiza, y este miércoles se han publicado nuevas imágenes de la presentadora en la isla pitiusa. Enfundada en un bikini bicolor blanco y rosa palo y con un ligero bronceado, la periodista ha sido fotografiada disfrutando de unos días de relax.

Aunque Verónica ha reconocido en TardeAR que sí le gustan las imágenes, parece que a su marido, con quien aparece besándose, no le hace tanta gracia. "Se ha ido del trabajo, me ha llamado y me ha dicho que no entiende la repercusión que está teniendo esto", ha reconocido Dulanto en el mencionado espacio.

Asimismo, la comunicadora ha admitido que, al principio, estaba "en guardia" para captar la presencia de los paparazzis que, durante estos meses, invaden como de costumbre la isla. "O tienes prismáticos o es imposible verlos", ha confesado.

En este contexto, Sergio Garrido, el paparazzi encargado de realizar las fotografías, ha admitido que llevaba mucho tiempo detrás de las fotos que se han publicado este miércoles en la revista Semana . "He hecho unas 2.000", ha puntualizado. A lo que Verónica ha contestado que está "muy agradecida".

Verónica Dulanto y su marido Andrés se conocieron en esta misma isla en el año 2004, por lo que este destino les trae grandes recuerdos. En concreto, en Cala Molí, en el 30 cumpleaños de él. Al principio, a ella simplemente le pareció divertido, no sintió ningún flechazo, pero con el tiempo su relación adoptó una forma distinta.

Por aquel entonces, él trabajaba en Alemania y ella tenía su vida en Madrid. No intercambiaron teléfonos ni hicieron planes para verse de nuevo, pero el destino volvió a juntarlos. Seis meses después, la amiga de Verónica comenzó una relación con el amigo de Andrés y le dio la noticia: "Oye, ¿sabes que Andrés va a venir a Madrid a trabajar?". A partir de ese momento, empezaron a verse, primero con una cena, luego con otra apuesta… y hasta hoy.