Melinda Gates (French) rompe su silencio: "Supe que tenía que marcharme cuando escuché mi voz interior"

La historia de Melinda French no es solo la de una mujer que se separó de Bil Gates, uno de los hombres más poderosos del mundo. Su testimonio resuena hoy como una inspiración para muchas otras mujeres que, en silencio, enfrentan decisiones difíciles en nombre de su bienestar.

Melinda French, reconocida filántropa, autora y exesposa del cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha abierto una nueva ventana a su historia personal durante una emotiva entrevista en el podcast How To Fail. A sus 60 años, la también empresaria reflexionó sobre el difícil proceso de divorcio que vivió tras 27 años de matrimonio, una separación que, según confiesa, fue impulsada por una "voz interior" que le repetía una y otra vez que era hora de marcharse. Durante la entrevista, French relató el conflicto emocional que vivió durante años, tratando de silenciar esa intuición por el bien de su familia y su compromiso con la Fundación Bill y Melinda Gates, organización que ambos lideraron durante décadas. "Estuve alejando esa voz interna porque tengo tres hijos. Estábamos criándoles, teníamos la fundación y yo creía en ello", explicó refiriéndose a sus hijos Phoebe Adele, Jennifer Katharine y Rory John Gates.

Melinda y Bill se conocieron en 1987 cuando ambos trabajaban en Microsoft, donde ella se desempeñaba como gerente de producto. La relación creció rápidamente y, en 1994, contrajeron matrimonio. Juntos construyeron una de las alianzas más influyentes del mundo filantrópico con la creación de la Fundación Gates, enfocada en temas de salud global, educación y equidad de género. Sin embargo, tras más de dos décadas de vida en común, la relación comenzó a deteriorarse de forma irreversible. En mayo de 2021 anunciaron oficialmente su separación, una noticia que sorprendió al mundo entero por la imagen de unidad y cooperación que habían proyectado durante tantos años.

En el podcast, Melinda confiesa que durante mucho tiempo eligió no escuchar las señales que su propio cuerpo y mente le enviaban. "Lo supe una y otra vez y tuve que pasar un tiempo conmigo misma para preguntarme: '¿Por qué me estoy quedando?'", comentó. También compartió que se planteó cuestiones profundas como: "¿Qué va a pasar con todo esto si me voy?", refiriéndose al impacto no solo familiar, sino también profesional y social de una posible ruptura. "No fue una decisión que tomé a la ligera. Me tomaba el matrimonio muy en serio", afirmó. French añadió que una de las mayores dificultades fue pensar en sus hijos como parte de la ecuación. "Cuando hay hijos, el problema no afecta solo a dos personas. Éramos cinco. Y eso lo cambia todo", señaló con honestidad.

Otra de las revelaciones más llamativas de la entrevista fue su referencia a las sospechas sobre la vida de Bill Gates fuera del matrimonio. Aunque no ofreció detalles específicos, explicó que hubo momentos en los que su intuición le advertía que algo no estaba bien. "Hubo cosas que pasaban fuera del matrimonio de las que luego me enteré. No podía seguir ignorándolas", dijo. Melinda citó una frase de Oprah Winfrey que la acompañó durante este proceso: "Esas voces vienen a ti en forma de susurro, y si no las escuchas, te pegan en la cabeza en forma de un gran problema". Para ella, escuchar y respetar esa voz interior fue lo que finalmente la impulsó a tomar el difícil pero necesario camino del divorcio.

Reacciones de Bill Gates

Meses atrás, Bill Gates también habló públicamente sobre su divorcio en una entrevista con The Times of London, calificándolo como "el error que más lamenta en su vida". Gates también expresó su tristeza por la decisión de Melinda de dejar de participar activamente en la fundación que ambos crearon. Aunque hoy mantienen una relación cordial, él ha admitido que la ruptura dejó una herida que no ha terminado de sanar.

Actualmente, Melinda French se encuentra en lo que define como el capítulo de "seguir adelante". Ha retomado su labor filantrópica desde su propia trinchera, y también ha reconstruido su vida personal. Desde hace un tiempo mantiene una relación con Phillip Vaughn, un empresario con quien ha sido vista en varios eventos públicos. Aunque mantiene un contacto limitado con su exesposo, asegura que su prioridad es la armonía familiar y su compromiso con sus hijos. En su libro más reciente, No hay vuelta atrás: el poder de las mujeres para cambiar el mundo, Melinda narra con franqueza y sensibilidad su proceso de transformación tras el divorcio. El texto es una mezcla de memorias personales y reflexión sobre el poder femenino, un llamado a todas las mujeres a escucharse a sí mismas, a no dejar de lado su voz interior.