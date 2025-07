Mel B, la irrepetible Spice Girl, se casa por tercera vez en Londres: los detalles de su vestido de novia

Día grande para una ex Spice Girl. Melanie Brown, más conocida como Mel B, ha pasado por el altar (por tercera vez) a sus 59 años. La cantante ha dado el "sí, quiero" al peluquero Rory McPhee, con quien se comprometió en 2022, en un enlace de cuento celebrado en la Catedral de San Pablo, en Londres. Al bodorrio no le han faltado caras conocidas de la jet set británica, aunque solo una de sus ex compañeras del mítico grupo pop ha estado presente para acompañarla en su gran día.

Rory McPhee y Mel B

La ex Spice Girl ha deslumbrado con un vestido de novia de escote corazón con drapeado, corte sirena y una parte superior de tul integrada, decorada con delicadas perlas blancas que recorrían el escote hasta el cuello. Las mangas largas, también de tul y adornadas con perlas, aportaban un toque romántico al diseño. Fiel a su estilo, la intérprete ha lucido su característica melena rizada al natural, rematada con el tradicional velo de tul recogido en la parte trasera. En sus manos, un ramo de flores blancas. El novio, por su parte, ha apostado por un look con sello propio: traje de inspiración escocesa con falda de cuadros rojos y verdes, blazer negra y un pequeño bolso a juego colgado por delante.

Mel B

Entre las invitadas más destacadas no podía faltar una Spice Girl. Emma Bunton ha sido la única del grupo que ha acompañado a Mel B en su gran día, y lo ha hecho con un look muy dulce: vestido midi en rosa chicle de corte clásico, que ha combinado con un delicado tocado de red a juego y un bolso en blanco roto. La cantante ha acudido acompañada de su marido, Jade Jones, y su hijo Sean.

Emma Bunton, junto a su marido Jade Jones, y su hijo Sean

Daisy Lowe tampoco se ha perdido el gran día. La modelo británica ha optado por un vestido largo de encaje negro que marcaba su silueta, al que ha dado un toque cañero con unas plataformas de estampado leopardo. En la cabeza, un discreto tocado tipo diadema, también en negro.

Daisy Lowe

Por su parte, Katherine Ryan ha apostado por el romanticismo en clave pastel. La cómica ha lucido un vestido azul bebé de silueta vaporosa, con volantes que recorrían todo el diseño y un favorecedor escote halter sujeto con finísimos tirantes. Ha rematado el look con unas sandalias plateadas de tacón fino con brillos, una diadema de flores en azul pastel y un maxi bolso de plumas a juego.

Katherine Ryan