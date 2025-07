Gabriela Guillém lanza un dardo envenenado a Bertín Osborne tras conocerse su deuda millonaria: "Cada uno tiene sus responsabilidades"

Bertín Osborne (70) está atravesando un bache complicado. Todo después de que se hiciera pública la lista de morosos de Hacienda, en la que su nombre aparece por primera vez tras acumular una deuda de 865.000 euros con la administración. Por si esto no fuera poco, el cantante de Amor mediterráneo ha anunciado su retirada definitiva de los escenarios en 2026. A esta crisis personal se suma el pulso judicial con su ex, Gabriela Guillém, la fisioterapeuta paraguaya que luchó para que él reconociera la paternidad de su hijo en común, el séptimo del artista. Finalmente, Bertín asumió su responsabilidad, aunque dejó claro que no ejercerá de padre. Eso sí, ambos han pactado un acuerdo de manutención que él está obligado a cumplir.

Preguntada sobre las deudas que acumula el padre de su hijo, la esteticista ha respondido: "Cada uno sabe sus deudas o sus cosas. No me sorprende. Si es que ya venían diciendo cosas así". Y añadía: "No hablo de eso con él así que no te puedo decir más nada". E incluso ha aprovechado para mandarle un dardo envenenado a su ex: "Cada uno tiene sus responsabilidades. Tenga o no tenga las deudas, las tiene que cumplir independientemente de lo que él tenga. Yo también tengo mis problemas", zanjaba rotunda.

Bertín reclama el título de Conde de Donadío de Casasola

Bertín también ha sido noticia estos días debido a su nuevo título nobiliario. Beatriz Cortázar adelantó desde Informalia el pasado 27 de marzo que, siguiendo los plazos establecidos para este tipo de procedimientos y tras el fallecimiento de su padre en octubre de 2024, el cantante, cuyo nombre real es Norberto Ortiz Osborne, inició los trámites legales para solicitar el título de conde de Donadío de Casasola, que ostentó su progenitor.