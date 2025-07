Primicia: Sabemos quién será la madrina de Lucas, el hijo de Almeida y Teresa Urquijo que se está haciendo de rogar: "Tiene nombre de reina"

José Luis Martínez-Almeida (50) espera pacientemente la llegada de su primer hijo. Su mujer, Teresa Urquijo (28), se encuentra ingresada desde este miércoles en El Rosario, en la calle Príncipe de Vergara de la capital. Hasta donde sabemos, a mediodía de este jueves no había nacido el pequeño Lucas, si bien una fuente familiar nos dice que "debe estar a punto".

A la espera de confirmar la buena nueva, la joven analista financiera y nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias, prima hermana del rey emérito, y su marido ya saben quién será la madrina del bebé: "Tiene nombre de reina", nos avanzan. Tirando de la lengua, nos confirman que se trata de Leticia, sobrina del alcalde, hija de su hermana, aunque es Leticia con c, no como la reina.

Tras un año de noviazgo, el edil y su enamorada se dieron el "sí, quiero" en San Francisco de Borja, en la calle Serrano de la capital, en abril del año pasado. Un gran evento social que reunió a la jet set española y también a parte de la familia Borbón. Más de un año después de pasar por el altar, Almeida y Urquijo están esperando a Lucas, su primer hijo en común, una feliz noticia que anunció el edil madrileño a través de sus redes sociales el pasado mes de enero.

El nacimiento del niño estaba previsto para el próximo 24 de junio, Día de San Juan. Pero se retrasó y, como anticipamos, se programó el parto para este miércoles 2 de julio, si bien parece que de momento Lucas no acaba de llegar. Precisamente anoche recogimos la visita de los abuelos maternos, que no confirmaron la buena nueva, según nos explican, porque no se había producido el alumbramiento. En la mañana de este jueves hemos visto a Almeida abandonar el hospital y regresar, pero el alcalde tampoco ha confirmado el nacimiento al cierre de estas líneas. De hecho, fuentes familiares nos confirman que están "a la espera".