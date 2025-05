José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han elegido el nombre de Lucas para su hijo por este motivo

José Luis Martínez-Almeida ya desveló que su hijo no se llamaría como él porque a su esposa, Teresa Urquijo, no le agrada especialmente. Y también bromeó con que no le llamaría Juliancito por Julián Álvarez, jugador del Atleti (ella es del Real Madrid y, en cosas tan serias, pues el fútbol tampoco es tan importante). Y ha sido este martes, cuatro meses después de anunciar el embarazo, cuando el alcalde de Madrid ha desvelado el nombre que él y su mujer, analista de inversiones, han elegido para la criatura, cuyo nacimiento está previsto para junio.

El político del Partidio Popular ha dicho que le llamarán Lucas durante un desayuno informativo del Nueva Economía Forum. Conocemos el motivo, y tiene que ver con razones familiares. Hay que recordar que así es como se llama el padre de Teresa. Lucas Urquijo Fernández de Araoz, feliz con la noticia de que su nieto se llame como él, es un alto ejecutivo en el departamento de responsabilidad social de El Corte Inglés.

La última vez que vimos al alcade con su esposa fue hace tan solo unos días con motivo de los festejos por San Isidro en Madrid. Ella apareció junto a él, embarazadísima, en la tradicional entrega de Medallas de la Ciudad de Madrid en el Palacio de Cibeles, donde también vimos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Cristina Cifuentes, Ana Botella o Alberto Ruiz-Gallardón. Horas después, en cambio, no vimos a Teresa en Las Ventas, donde Almeida sí asistió a la corrida del 15 de mayo.

Desde que se casaran el 6 de abril del año pasado entre asistentes tan relevantes como el rey Juan Carlos o doña Sofía (el emérito es primo hermano de la abuela de la joven), el principal deseo de ambos ha sido formar una familia trayendo a una criatura a este mundo. Almeida ya lo daba todo por perdido cuando apareció Teresa en su vida en febrero de 2023. Ni para él ni para ella la diferencia de edad ha sido nunca un impedimento. El político cumplió los 50 el pasado 17 de abril y ella cumple los 29 en octubre.