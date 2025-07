La tertuliana no gana para disgustos: primero tuvo un problema el vestido nupcial y la lista de invitados, después recibió numerosas críticas por el menú de la boda y ahora la acusan de haberle quitado la finca a otra novia. Ella, indignada, lo ha negado de manera rotunda y ha tirado balones fuera: "No he robado nada a nadie, fue decisión del establecimiento".

El melón lo ha abierto este miércoles su compañero Antonio Lleida, quien aseguraba haber hablado con una persona muy cercana a una pareja de novios que había reservado El Mirador de Cuatro Vientos para su enlace el mismo día 27 de junio. Incluso habían dado una señal. Sin embargo, unas semanas más tarde, la organización les comunicó que no habían apuntado su reserva y, consecuentemente, se lo habían reservado a otra persona: Marta López. "Le robó el lugar de la ceremonia", han dicho en Tardear.

Según los responsables de la finca, todo fue fruto de un error y "compensaron" a los novios por ello, pero los compañeros de la ex gran hermana aseguran que es demasiada casualidad: "Una famosa se casa en esa finca con una exclusiva y hay un error... Raro".

La propia Marta López se ha defendido de las acusaciones: "Yo no he robado nada a nadie. Yo miré y estaba libre. Puede que no apuntaran. No tengo ni idea". Y ha añadido: "Estás diciendo que alguien tuvo un error y se les ha compensado. Además, con bastante dinero. ¿Y vienen encima a refungar?". Leticia Requejo le ha echado una mano: "Que no se quejen que el cóctel se lo han llevado calentito".