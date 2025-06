La cruda realidad de la exclusiva que Marta López ha pactado por su boda: casi medio millón de euros, una traición y filtraciones a punta pala

El primer fin de semana del verano llegó con varias bodas bajo el brazo, entre ellas, la de Marta López. La colaboradora de TardeAR se casó el pasado viernes con el que fuera el fisioterapeuta del emérito, Alejandro Huerta. Se dieron el 'sí, quiero' en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, rodeados de 370 invitados, entre los que se encontraban Kiko Matamoros, Makoke, Boris Izaguirre y Aurelio Manzano, quien solo un día después contó los detalles de la ceremonia. Un gesto que no tiene nada de inocente y que podría haber supuesto un problema para los novios, que firmaron una potente exclusiva por el enlace. De momento, ya tenemos la primera imagen oficial del evento.

No habían pasado ni 24 horas de la celebración de la ceremonia y Manzano ya traía información que, en teoría, no debería conocerse hasta que no pasaran unos días, cuando Lecturas publicara la primicia de la boda. La tertuliana y el exempleado de don Juan Carlos habrían pactado 40.000 euros por el reportaje, según contaron desde Socialité. Una cantidad que ahora podría desdibujarse debido a las últimas filtraciones: Marta prohibió que se grabara lo que sucediera en el interior del evento, pero el magacín no solo aportó imágenes de la ceremonia, sino también detalles de la duración del cóctel y el menú de la cena, así como de los dos vestidos que lució la novia -más tarde, desde Fiesta publicaron los bocetos de ambos trajes-. Dos días antes de su llegada a los quioscos, la publicación ya ha adelantado su portada.

Lo que sabemos es que Marta vivió si gran día con las emociones a flor de piel. "Estoy supernerviosa, no he dormido nada, estoy emocionadísima, tengo mucha ilusión. Es una mezcla de sentimientos muy grande. Me apetece ese momento de entrar con el vestido blanco… He llegado a pensar que me iba a desmayar", explicó a la revista, minutos antes de que arrancara la celebración. "Tengo muchas ganas de vivir esto. Creo que me lo merezco. Y ni siquiera soñaba con ello, yo no pensaba ni volverme a casar ni volverme a enamorar ni nada. Así que estoy feliz", contó. Anteriormente estuvo casada con el futbolista Jorge Cabeza y con el empresario Javier Fernández.

Portada de Lecturas del 30 de junio de 2025, con la exclusiva de la boda de Marta López y Alejandro Huerta.

En este sentido, novia también echó de menos a su padre, quien sí pudo estar presente en su primer enlace. "Me acuerdo mucho de él", confesó la novia, pues su progenitor falleció hace poco más de dos años. Estaba previsto que la ceremonia empezase a las ocho de la tarde, pero las altas temperaturas lo impidieron. No obstante, todo salió a la perfección. Entre los puntazos del evento estuvo, de hecho, la interpretación de María Mendoza de Hasta mi final, de Il Divo.

La historia de amor entre Marta y Alejandro empezó hace algo más de un año, cuando el Pequeño Nicolás -también invitado al enlace- les presentó. Solo tres meses después, el fisioterapeuta hincó rodilla para declarar a su ahora esposa amor eterno.

Lo que ya sabíamos

Unas horas antes de la boda, la novia reveló los primeros detalles de la fiesta, que, como bien contó, incluyó un espectáculo aéreo, fuegos artificiales y una pista de baile con iluminación de última tecnología, así como videomatón, rincón de retoque de maquillaje, sección vintage con libro de firmas y photocall. En cuanto al menú, avanzó que estaba compuesto por más de 30 platos, empezando por el cóctel, que incluía delicatessen como tartar de atún, lingotes de foie y burritos de cochinita pibil. De primer plato, gazpacho de fresón con carpaccio de fresas; de segundo, solomillo a la parrilla de carbón con pastel de patata, calabacín relleno y salsa de pimienta. Para rematar, un postre a base de tarta de hojaldre con tres chocolates y frambuesa.