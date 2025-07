Mónica Carrillo (48 años) recuerda su cáncer de piel y lanza un consejo: las fotos de su recuperación

Después de la tormenta, llega la calma. Y, si no, que se lo digan a Mónica Carrillo. La periodista fue diagnosticada en 2020 de un carcinoma basocelular, el tipo más frecuente de cáncer de piel. Un episodio que ahora recuerda como un bache que, afortunadamente, superó. "El 16 de junio el doctor me intervino con cirugía de Mohs hasta que quedó limpia la zona. Esa misma semana aún me volvió a operar hasta en dos ocasiones más porque la cicatriz tiraba más de lo previsto. Fueron días raros pero aquello, como todo, también pasó", ha avanzado en su perfil de Instagram.

La conductora de los informativos del fin de semana en Antena 3 ha publicado estas líneas junto con varias imágenes en las que se aprecia la cicatrización de la herida. Actualmente, apenas se perciben los vestigios de aquella época en su piel. "Aquel verano fue ati?pico para todos y para mí llegó acompañado de proteccio?n solar, apo?sitos, gorras y grandes dosis de paciencia y confianza en los me?dicos", recuerda.

"Aunque no soy dada a contar detalles de mi intimidad, en aquella ocasio?n consideré que las redes podían servir para dar visibilidad a cuestiones como e?sta. El tiempo me ha demostrado que así ha sido. Muchas personas me han escrito describiéndome su caso: heridas que no cierran, manchas, lunares irregulares… Si mi testimonio ha servido de ayuda para animar a ir a revisiones y calmar la angustia de alguien, me doy por satisfecha", rezan las siguientes líneas.

La comunicadora ha incluido las palabras que escribió en su vuelta al trabajo: "La vida, como nosotros, esta? llena de imperfecciones que hacen que este juego sea apasionante. Aqui? tene?is unas fotos de co?mo ha sido mi evolucio?n estos u?ltimos tres meses, sin filtros ni retoques. En ocasiones la vida nos da zarpazos. Creo firmemente que somos todo lo que nos ha hecho llegar hasta aqui?. A partir de ahora, a mi? me acompan?ara? este aran?azo en el rostro. Ya nos estamos acostumbrando y creo que incluso nos caemos bien. Me aplico la filosofi?a japonesa del kintsugi: el arte de reparar las fracturas de la cera?mica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las ma?s grandes virtudes". Un mensaje que, subraya, aún sostiene.

Finalmente, Carrillo ha animado a sus seguidores a ir al dermatólogo y estar atentos a su salud. Un gesto que sus seguidores han aplaudido a base de reacciones en el post y de comentarios de cariño. "La resina de oro la llevas dentro, querida Mónica", le ha escrito su compañera de profesión, Adela González. Por su parte, Maribel Verdú ha escrito: "Eres tan bonita". Otros rostros conocidos, como Nuria Roca o Laura Chica, le han dejado una retahíla de corazones como muestra de apoyo. Hace unos días, la periodista también fue noticia por su cambio de look, tras cortarse el flequillo para dar la bienvenida al verano.