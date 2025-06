Ortega Cano y Gloria Camila se llevan todas las miradas en la boda de su sobrino, Chema Esteban: traje de luces y estilo en Bilbao

La familia Ortega Cano se ha ido de boda este fin de semana. Como era de esperar, no han pasado desapercibidos. Chema Esteban, hijo de Mari Carmen Ortega y Aniceto, le ha dado el "sí, quiero" a su novia, Lorena Elorriaga, en una romántica ceremonia celebrada en Bilbao. Hasta allí se ha desplazado José Ortega Cano, acompañado de sus dos hijos, Gloria Camila y José Fernando.

La madre del novio, Mari Carmen Ortega, confesaba su emoción minutos antes del enlace: "Es un día muy especial porque es mi hijo el pequeño, el tercero". Por su parte, Aniceto se deshacía en halagos hacia su ya nuera: "Es muy buena, muy buena, no te puedo hablar nada más que cosas buenas".

Y mientras los novios celebraban su gran día, los focos también apuntaban a los Ortega por sus estilismos. Gloria Camila ha deslumbrado con un espectacular vestido midi de tirantes en color cereza, con transparencias en la falda y un chal al cuello a modo de capa, una de las tendencias más vistas esta temporada. Lo ha combinado con sandalias nude, un bolso de mano de pedrería plateada, y una coleta perfectamente pulida con ondas glam.

Pero si alguien ha acaparado todas las miradas, ese ha sido el que fuera marido de Rocío Jurado, que no ha dudado en apostar por su sello personal con un traje de luces negro de inspiración torera, camisa blanca impoluta y actitud festiva: "Hay que disfrutar, hay que celebrar el amor", decía sonriente ante las cámaras.

Gloria, muy unida a su primo Chema, no escondía su alegría por la ceremonia, pero dejaba claro que lo del ramo no va con ella: "No, yo cojo un vinito", bromeaba, y ha zanjado cualquier posibilidad de futuro enlace: "Pues la mía no va a ser". Eso sí, dejaba entrever su cariño al hablar de la novia: "Evidentemente estoy súper contenta, además porque no es sólo la futura mujer de mi primo, sino también es mi amiga. Así que estoy ilusionada y con muchas ganas", se sinceraba. Sin duda, una boda con tintes familiares, moda con sello personal y mucha alegría andaluza en pleno Bilbao.