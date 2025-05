Gloria Camila, confirma su relación especial con el cantante Álvaro García: "Me siento cuidada y querida"

Gloria Camila está en una dulce etapa. Tras fichar como colaboradora en Fiesta y TardeAR, tal y como contamos en primicia, la hija de José Ortega Cano ha confirmado este jueves su vínculo especial con el cantante Álvaro García.

Aunque no ha llegado a referirse a él como su novio, la joven sí ha asegurado que se encuentra muy a gusto con el artista y que ya se lo ha presentado a su padre. "Me siento cuidada y querida. Estoy bien, estoy tranquila, estoy estable. Lo que pasa es que he decidido que mi vida sentimental se va a quedar más en lo privado", ha señalado en TardeAR.

Estas declaraciones llegan tan solo unas horas después de ver a la hija Rocío Jurado con el artista en el photocall del estreno de Lilo y Stitch en Madrid. "Estoy muy bien, todo genial, maravilloso, perfecto, todo. Feliz, feliz, todo bien, gracias", manifestó ante las cámaras al ser preguntada por Álvaro.

A lo largo de los años, Gloria Camila ha protagonizado varias relaciones sentimentales que han ocupado titulares en la prensa del corazón. Su romance más mediático fue con Kiko Jiménez, con quien mantuvo una relación de cuatro años marcada por altibajos y una ruptura especialmente sonada en 2019. Tras su ruptura con Kiko, Gloria optó por mantener un perfil más reservado en lo sentimental, asegurando en varias ocasiones que prefería preservar su intimidad.