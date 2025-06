María Becerra, tras su segundo embarazo ectópico: "Perdí más de la mitad de mi sangre... Ese día volví a nacer"

María Becerra (25) ha reaparecido dos meses después de haber vivido el episodio más crítico —y delicado— de su vida. La cantante argentina, una de las voces más potentes del panorama latino, continúa recuperándose física y emocionalmente de las secuelas que le dejó su segundo embarazo ectópico, una complicación médica que casi le cuesta la vida tras sufrir una hemorragia interna masiva.

No era la primera vez que le ocurría: en septiembre de 2024 ya vivió un episodio similar. Sin embargo, esta vez la situación fue un poco más compleja. Estuvo intubada —algo especialmente delicado para alguien que vive de su voz— y requirió transfusiones tras perder dos litros de sangre, según ha relatado ella misma.

"Quería compartirles que estoy muy contenta porque estoy rehabilitándome vocalmente... Le mando un beso a Katy, que es mi ángel y la amo con todo mi corazón, mi profe de canto", ha comenzado contando la cantante de ¿Qué más pues? a través de sus redes sociales. "Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro, y mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones... todo también", ha explicado.

A pesar de lo vivido, la joven se muestra muy animada con los avances tan positivos: "Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo... estoy muy contenta porque veo los avances", cuenta. También se ha sincerado sobre el impacto emocional que ha tenido esta experiencia: "Cuando te pasa algo así es cuando dices 'volví a nacer'".

La cantante insiste en la importancia de cuidar la salud, y reflexiona sobre cómo su estilo de vida ha marcado la diferencia en este bache: "Perdí más de la mitad de la sangre, me tuvieron que transfundir, me intubaron... me pasó de todo", recuerda. "A mí, en esta situación tan grave que me pasó, me salvó ser una persona sana. Primero me salvó haber llegado a tiempo; después, todo el personal de salud de la clínica, que hizo un trabajo impecable, se movió rapidísimo y me salvó la vida. Y, por último, ser una persona sana", admite.