Mario Conde consolida su relación con María José Castellví: historia del noviazgo descubierto por Informalia

Exclusiva: Mario Conde se ha vuelto a enamorar: sale con una empresaria catalana veinte años más joven. Así titulábamos el pasado 14 de abril la primicia que descubría el romance del que fuera presidente de Banesto. Fue entonces, hace ahora algo más de dos meses cuando contábamos que, a los 76 años, Mario Conde se había vuelto a enamorar. El abogado del Estado que llegó a presidente de la importante entidad bancaria con menos de 40 años y fascinaba a los jóvenes de la época, consolida ahora su aquella relación y parece que su nueva etapa sentimental es un paso muy serio en la vida del empresario.

María José Castellví parece haber encontrado en el exbanquero caído y renacido, no solo compañía, sino algo parecido a la complicidad madura que sólo el tiempo concede. Todo comenzó, como ya adelantábamos, en febrero de este año, cuando Conde ya había puesto punto final a su anterior relación con Adriana Torres, la artista con la que compartió vida desde 2020. Tras la primicia de Informalia, el periodista Eduardo Verbo puso el nombre de la protagonista del romance avanzado por este digital desde las páginas de Mujer Hoy.

El 14 de febrero, como si Cupido tuviera sentido del calendario, Mario fue anfitrión de una cena en su finca "Los Carrizos", próxima a Cantillana, en la víspera de un festival taurino. Entre los invitados venía ella, María José, acompañando a un viejo amigo en común. Mario la sentó a su derecha. El resto no fue un flechazo, sino un reconocimiento. A veces el amor no llega, simplemente regresa disfrazado de nueva piel.

Desde entonces, la historia ha crecido con los mimbres de las cosas que se construyen despacio: gestos amables, silencios compartidos y alguna escapada a la costa onubense, donde Conde no dudó en presentarla como su pareja oficial durante la inauguración de un resort en Matalascañas. También han recorrido Sevilla, esa ciudad donde el tiempo parece quedarse a vivir en las plazas, y han elegido un domicilio de tres plantas y un ático como refugio para su historia. Una casa noble, de las que huelen a jazmín y cal viva, situada en uno de los barrios aún vírgenes del turismo. Una casa que —como ellos— está siendo restaurada a conciencia. Cada jueves bajan juntos a ver las obras. Mario y María José supervisan los detalles con una cuadrilla de diez obreros que ya los tratan como vecinos del barrio. La propiedad, con más de mil metros cuadrados y una terraza de 281, fue subastada hace una década. Ahora renace al ritmo de su nueva historia.

María José es discreta, empresaria del sector inmobiliario y turístico, madre de dos hijos y viuda desde hace años de Carlos Arbó. Dicen quienes la conocen que es brillante sin alarde, con esa elegancia innata que no necesita escaparates. En 2017 fundó su firma de joyas, Jouyells, donde cada pieza parece contener un secreto. La describen como simpática, serena y con los pies firmemente plantados en la tierra, incluso en la que se pisa con tacones. La diferencia de edad —23 años— no es más que un dato para los notarios del chisme. Para quienes han visto a Mario referirse a ella como "mi compañera" y dirigirle la mirada que sólo se reserva a lo esencial, el tiempo no cuenta. Se les ve compartiendo silencios sin prisa, en un presente sin explicaciones, como si se hubieran encontrado no para exhibirse, sino para entenderse. Y hay medios como Vanitatis que hasta aseguran que están reformando juntos su casa sevillana.

Ha sido, y es todavía, un gran seductor, un hombre elegante y atractivo para muchas mujeres. Sin embargo, en su vida privada solo hemos conocido a las tres más importantes. La primera, su esposa Lourdes Arroyo, madre de sus dos hijos, Mario y Alejandra, falleció a los 52 años en 2007 a causa de un cáncer. Conde sufrió mucho al perder a Lourdes, su gran apoyo en todos sus avatares profesionales y durante los años que estuvo en la cárcel.