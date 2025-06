Jeff Bezos protagonizará una de las bodas más fastuosas de la historia dentro de unos días. El enlace del magnate, de 61 años, con la periodista Lauren Sánchez, de 55, se celebrará entre el 26 y el 28 de junio en Venecia, y contará con una producción digna de las grandes historias de Hollywood. Para ello, el fundador de Amazon y su prometida han confiado la organización del evento a Lanza & Baucina, la misma firma responsable de la boda de George Clooney y Amal Alamuddin en 2014, también en la ciudad de los canales.

Lanza & Baucina es una empresa especializada en la creación, diseño y gestión de grandes eventos a nivel mundial. Fundada en el año 2000, está dirigida por tres primos aristócratas italianos: el príncipe Antonio Licata di Baucina y los condes Riccardo y Aleramo Lanza. Durante más de 25 años han trabajado en los cinco continentes, organizando bodas de celebridades, eventos reales y experiencias exclusivas para la jet set internacional. Uno de los pilares de la firma es la discreción, un valor que consideran fundamental. La empresa no tiene presencia en redes sociales, y en su escueta página web no hemos encontrado imágenes ni referencias a eventos pasados. Tan solo se ofrece una dirección física en Londres y un correo electrónico como vías de contacto. "Para nosotros, la discreción es principal", afirman en su plataforma digital. Esta filosofía les ha valido una reputación impecable entre personalidades que buscan celebraciones privadas con altísimos estándares de lujo y confidencialidad.

Los detalles de la boda de Bezos y Sánchez se mantienen en secreto, pero nos llegan varias informaciones que se han filtrado. Se sabe, por ejemplo, que la celebración durará tres días, durante los cuales se han reservado cinco de los hoteles más lujosos de Venecia: el Gritti Palace, el Hotel Danieli, el Aman Venice, el Belmond Hotel Cipriani y The St. Regis Venice. Además, se han dispuesto amarres especiales para los yates de los invitados.

El evento contará con una larga lista de asistentes VIP. Entre ellos se espera la presencia de Kim Kardashian, Orlando Bloom, Katy Perry y la diseñadora Diane von Furstenberg. También asistirán figuras del ámbito político, como Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner y exasesor presidencial. La confirmación oficial de que Venecia será el escenario del enlace la dio el propio alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro.

Uno de los momentos más destacados del evento será la ceremonia en el Koru, el lujoso yate valorado en 500 millones de dólares (unos 466 millones de euros) propiedad del propio Jeff Bezos. Este navío, donde uno de los hombres más ricos del planeta y su prometida ya han compartido momentos especiales, será el lugar elegido para darse el "sí, quiero".

Una celebración polémica

La boda no ha estado exenta de controversia. El evento ha provocado el descontento de una parte de la población veneciana, que considera que celebraciones de este calibre agravan los problemas sociales de la ciudad. El pasado fin de semana, se organizaron manifestaciones en protesta contra la boda. Un grupo activista llamado 'No Space For Bezos' lidera estas acciones, oponiéndose tanto al magnate como a las autoridades municipales. "Bloquearemos los canales. Nos aseguraremos de que el pastel nupcial se desvíe, atacaremos y nos arrojaremos al canal si es necesario", advirtieron los manifestantes, quienes prometen intensificar las protestas durante los días de la boda. Este colectivo critica que el Gobierno local esté más enfocado en atraer a multimillonarios que en resolver problemas como el aumento del coste de la vivienda o los bajos salarios.

También hay defensores de la celebración, alegando que eventos de este tipo generan empleo y dinamizan la economía local. "Estas bodas dejan una gran cantidad de dinero en hoteles, restaurantes y servicios logísticos", argumentan.

Bezos y Lauren Sánchez, como hemos ido contando, ya han celebrado sus respectivas despedidas de soltero y soltera. El empresario lo hizo en Madrid hace unas semanas, acompañado por un reducido grupo de amigos. La velada incluyó una cena en el exclusivo restaurante Ten con Ten, en el barrio de Salamanca, y una fiesta posterior en la discoteca Gunilla, uno de los locales más sofisticados de la capital española. Lauren Sánchez, por su parte, organizó su despedida de soltera en París, también en un entorno de lujos y excesos. Entre las invitadas figuraban celebridades como Kim Kardashian y Eva Longoria, quienes también acudirán a la boda veneciana.

Este será el segundo matrimonio de Jeff Bezos, quien estuvo casado durante 25 años con MacKenzie Scott, de quien se divorció en 2019. Fue en mayo de 2023 cuando se hizo público que el empresario y Lauren Sánchez habían decidido casarse, después de varios años de relación.